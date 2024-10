La Conferencia Internacional de Enoturismo, con foco en la IA y la innovación

Con más de 220 participantes, Bodegas de Argentina (BdA) realizó una nueva edición de su Conferencia Internacional de Enoturismo (CIE). El encuentro, que cada año es organizado por Caminos del Vino de BdA, tuvo lugar en el Esplendor, Hotel Arena Maipú, Mendoza, y se extendió por más de cuatro horas con las charlas de distintos oradores que brindaron un completo panorama de cuáles son las actuales tendencias en el turismo del vino mundial.



Para comenzar el encuentro, desde España el Director para las Américas de ONU Turismo, Gustavo Santos, habló sobre las Tendencias Globales del Turismo: “El turismo se está recuperando a niveles pre pandemia. Aunque no es igual en todos los destinos. Quienes innovan y están atentos a las tendencias de la demanda llevan la delantera. El enoturismo y la gastronomía se han convertido en el motivo de un viaje, impactando económicamente en los destinos. Cuidar el producto, prepararse para los constantes cambios, escuchar a la demanda, sostener la conectividad aérea, son las principales bases del éxito”.



Con una dinámica de interacción con los presentes, el Director de Mercados de Visit Argentina del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) tituló su exposición “Acciones innovadoras de comercialización y promoción del turismo”. En este sentido, aseguró que “Visit Argentina lidera la comunicación turística de Argentina en el exterior, en un mundo donde el 98% de la conversión de nuestra actividad se da en entornos digitales. Participar en este tipo de eventos entre colegas para compartir los abordajes ejecutivos como, asimismo, charlar sobre los desafíos a futuro es sumamente importante para la cadena comercial y el desarrollo del destino enoturístico de Argentina”.



Sobre el cierre, el economista, periodista y divulgador, Sebastián Campanario, subrayó: “Aunque parezca una paradoja, en una era de transformación extrema, boom de Inteligencia Artificial (IA) y digitalización, las experiencias auténticas y de conexión con el disfrute y el presente como el enoturismo son cada vez más valoradas”. Y agregó también: “El enoturismo se encuentra en un epicentro privilegiado de varias tendencias de cambio que estamos atravesando, como el turismo de bienestar, la búsqueda de la sustentabilidad, el 'slow travel', el contacto con la naturaleza o el détox digital”.



Por su parte, el Gerente de Relaciones Institucionales de Bodegas de Argentina, Walter Pavón, aseguró que fue “una jornada con muchísima asistencia, de un público crítico porque es actor principal dentro de los Caminos del Vino. También, contamos con expositores de lujo como Gustavo Santos –de manera online- que nos brindó un panorama del desarrollo del turismo en el mundo, las tendencias y lo que pide el consumidor; luego Oscar Suarez que nos dejó muchísima información sobre plataformas, métricas y herramientas para profundizar el desarrollo del enoturismo y el cierre, con Sebastián Campanario, referente en economía y en innovación que escribe para La Nación, que interactúa con la NASA, promoviendo e incentivando siempre la innovación como proceso. Esto es justamente lo que pretendíamos en este encuentro; brindar miradas diferentes a los actores del sector para que podamos profundizar los procesos de innovación. También, para seguir mejorando los productos existentes y que esto le agregue valor al desarrollo de todos los Caminos del Vino de la Argentina”.

El Director Ejecutivo de Bodegas de Argentina, Milton Kuret, también remarcó: “El enoturismo como actividad de negocio y la transversalidad de la innovación se dieron cita en un evento que despertó el interés de diferentes actores. Esperamos que el alto nivel de los expositores y sus ponencias, contribuyan de la mejor manera para el crecimiento de la actividad”.



Si bien no pudo estar presencialmente en esta edición, el presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, participó también brindando su análisis sobre el rol que la cámara empresaria del vino ha desarrollado en estas más de dos décadas.

“Al enoturismo lo inició Bodegas de Argentina hace casi 25 años. Cuando no se pensaba en un desarrollo turístico para las bodegas, solo lo veíamos en Europa y nos parecía muy lejano poder realizarlo acá. Bodegas de Argentina (BdA) hizo un trabajo enorme, confiaron en nosotros las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y pudimos en conjunto con un aporte del BID y una parte de la cuota de los socios de BdA desarrollar un plan turístico para las bodegas asociadas, que luego se extendió al resto de las bodegas.



A partir de ese momento las bodegas comenzaron a adaptar sus instalaciones a la nueva propuesta turística para los visitantes, a armar circuitos circuitos seguros que pudieran ser visitados dentro de las bodegas. Se empezó primero con degustaciones y algunas tablas de quesos o fiambres para acompañar y esto fue increscendo. A tal punto que hoy prácticamente la mayoría de las bodegas cuenta con su restaurante, su originalidad, su gastronomía, para recibir al turista. Esto genera una fidelización en los clientes que consumen habitualmente los vinos de esas bodegas.



Incluso, también genera interés en los nuevos consumidores de vinos y en quienes por primera vez visitan una bodega o prueban una copa. Esto es algo que a nosotros como responsables de la cámara nos llena de orgullo, saber que contamos con este tipo de propuestas que son cada vez más refinadas en su enogastronomía. Al igual que ha hecho crecer mucho el consumo de vinos en un sentido responsable. Donde las bodegas contamos con agua que se entrega en forma gratuita porque somos socios y parte responsable de Wine In Moderation, el programa que fomenta consumir vino con moderación. De modo que para nosotros esto que en su momento fue precursor en Argentina, hoy creo que se está innovando en otro tipo de productos; con propuestas adaptadas a la moda, porque las bodegas proponen diferentes atuendos y merchandising para los visitantes. Orgullosamente consideramos este encuentro internacional de enoturismo muy importante para seguir por el mismo camino, seguir creciendo e innovando porque hay mucho por hacer y mucho por innovar”, se explayó Walter Bressia.

Así, además de quienes se desempeñan en turismo de las bodegas, estudiantes de la carrera, comunicadores y público interesado en la temática, estuvieron presentes diferentes autoridades. Desde Bodegas de Argentina Milton Kuret (Director Ejecutivo), Santiago Ribisich (Vicepresidente regional) y Walter Pavón (Gerente de la Relaciones Institucionales); por la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Horacio Reppucci; del Emetur, Marcelo Reynoso; Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCUYO; de Maipú Municipio Cristina Mengareli (Directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercado), Juan Pablo Yapura (Jefe de Gabinete), Cristian García (Director de Turismo); Cereli Bermejo (Subsecretaria de Desarrollo Productivo), Alejandra Fonzalida (Jefa del Departamento de Turismo) y Leonardo García (Presidente de la Cámara de Turismo de Maipú); por Turismo de Las Heras, José Carmona y por Amavyt su presidente, Guillermo Sallito.