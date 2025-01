Temporal en San Luis; confirman que no hubo víctimas fatales

El propio vicegobernador de la provincia de San Luis, a cargo del Ejecutivo Provincial, Ricardo Endeiza, evaluó cerca de las 2 de la madrugada de este martes lo sucedido luego del fenómeno climatológico que afectó parte de la Ciudad y otras localidades de San Luis.



En la zona de Pescadores, último de los sectores que se visitaron, el Vicegobernador explicó que si bien la situación está controlada se seguirá trabajando a lo largo de los días siguientes para restablecer los servicios y asistir a los vecinos que lo necesiten.

“Podemos decir hasta ahora que de estas visitas que personalmente he hecho y de los contactos que hemos tenido por vía telefónica, tanto personalmente, como todos los ministros que han trabajado en forma mancomunada en esta cuestión, podemos decir que este fenómeno climático que azotó a buena parte de nuestra provincia a Dios gracias no ha generado víctimas fatales, tampoco tenemos reportes de heridos graves no tenemos grandes destrozos a nivel masivo de viviendas y tenemos en varios lugares reportados voladuras de techos de chapa o en barrios populares”, dijo.

El titular del Ejecutivo aclaró que se lleva adelante un fuerte operativo desde el Gobierno junto a los municipios y la empresa distribuidora de electricidad trabaja para rehabilitar el servicio en las zonas donde hubo caída de postes. “Para el transcurso de lo que queda de la noche ya se irá restableciendo en todos los sectores de mayor dimensión”, dijo.

“Por otro lado, la red vial provincial está siendo monitoreada y ya se han realizado los recorridos, se ha realizado el despeje de ramas en las principales rutas para que sean transitables, obviamente con precaución por esta noche y durante el día de mañana se va a realizar ya toda la tarea a través de la dirección Provincial de Vialidad, el Ente de Control de Rutas y en el interior reunidos con las distintas integrantes del comité de crisis”, dijo.



Endeiza aclaró que los mayores daños se produjeron en Juana Koslay, ciudad céntrica de San Luis y en Villa Mercedes hubo cortes de luz y voladuras de techos pero sin accidentados.

El funcionario aclaró que aquellos que sufrieron golpes han sido atendidos en tiempo y forma por el sistema público de salud. “Creo que todo el sistema ha funcionado, se ha articulado correctamente todo lo que tiene que ver con los Bomberos de la Provincia, los municipios, la Policía de la Provincia, Prevención Ciudadana, Desarrollo Humano y Barrios Populares y otros organismos del Estado”.

El Vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, aclaró que en las primeras horas del martes se continuará con el plan de asistencia en barrios o en sectores de nuestra provincia que así lo requieren así que bueno, a esta hora del informe vamos a seguir trabajando toda la noche recabando información y mañana con las primeras luces del día ya se van a poder realizar tareas más finas o más delicadas que requieren una mejor visibilidad para poder proceder a retirar ramas que se encuentran cerca de cables de media, baja o alta tensión sin que ello implique riesgos para los trabajadores que realizan la tarea y se van a continuar con los relevamientos de daño para que, desde el Estado, hacer llegar la asistencia que sea necesaria para paliar los daños que ha producido este hecho”.

Para cerrar, destacó: “Que la gente se quede tranquila que el Gobierno ha asistido y ha estado al lado de todos”, puntualizó.