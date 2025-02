El Tomba eliminado de la Copa Argentina por Excusionistas

No es solo que Excursionistas esté jugando en la B Metropolitana y Godoy Cruz en Primera División, sino que además el conjunto del Bajo Belgrano ocupa los últimos lugares de la tabla y ese equipo dio el batacazo eliminando al Tomba de la Copa Argentina en 32avos de final en Cordoba venciéndolo por uno a cero.

Lo del equipo mendocino fue pobrisimo, casi no atacó en todo el primer tiempo, a pesar que su rival tampoco lo hizo, pero es que ciertamente el obligado era Godoy Cruz por diferencia de categoría y presupuesto, bueno, eso no se vio en la cancha de Belgrano en un pobrisimo primer tiempo donde ninguno entregó nada para destacar.

Para colmo de males, en lo que debió haber sido seguramente el primer tiro al arco de "Excurcio", fue gol, Vera ponia en ventaja al albiverde a los 5 minutos del segundo tiempo,era sorpresa por todo lo antes apuntado pero no inmerecido por lo poco que entregaba Godoy Cruz en el terreno de juego.

Despues lo obvio, Godoy Cruz se fue en busca del empate, pero no fue claro, no lo tuvo contra un arco a un equipo que en la B Metropolitana donde participa no ha ganando todavía partido alguno y sus hinchas se pellizcaban, estaban eliminando a un equipo de Primera División, en estas a veces llamativas sorpesas que da la copa Argentina.

Ya eliminado de la Copa Argentina en el primer juego, Godoy Cruz deberá enchufarse pensando en el próximo partido cuando enfrente el lunes que viene a Barracas Central. El presente tombino es preocupante y para colmo de males arrastra una fuerte suspensión y jugará sin público sus próximos 5 compromisos.

Síntesis:

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Andres Meli, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Lucas Arce, Nicolás Fernández Gonzalo Abrego, Bastián Yañez, Daniel Barrea, Santino Andino; Luca Martínez Dupuy. DT: Esteban Solari. / Cambios: Tomás Pozzo x Barrea, Facundo Altamira x Yañez, Kevin Parzajuk x Rossi, Leonardo Jara x Arce, Agustín Auzmendi x Martinez Dupuy.

Excursionistas: 1

Nahuel Cajal; Rodrigo Arciero, Matías Cahais, Horacio Igarzábal, Thiago Schiavuli; César Peralta, David Zarco, Facundo Ferraro, Lautaro Pata; Juan Vera y Juan Zárate. DT: Juan Carlos Kopriva./ Cambios: Gian Zoratti x Perlata, Nicolas Vazquez x Vera, Nicolás Diamolini x Schavuli, Gino Parodi x Pata, Matías Martinez x Zarate.

Goles: ST: 5: Vera (E)

Árbitro: Felipe Viola.

Estadio: Julio César Villagra (cancha de Belgrano de Cordoba)

Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba