Suarez visitó comercios de jóvenes emprendedores

La Ciudad de Mendoza continúa siendo escenario de aperturas comerciales y nuevas inauguraciones. En los últimos meses, muchos comercios han abierto sus puertas apostando por las condiciones reinantes en la capital mendocina, como la simplificación de trámites, entre otras. Con una amplia variedad de rubros, principalmente hay dos que se destacan: el textil y el gastronómico.

Y otra tendencia que viene en aumento en estos últimos meses, son los comercios liderados por emprendedores jóvenes con propuestas para gente de su rango etáreo. En esta oportunidad, Ulpiano Suarez junto a la secretaria de Desarrollo Económico, Yamila Meljim, salieron a recorrer algunos de estos locales para conocer a sus dueños, intercambiar ideas y también escucharlos en este nuevo camino que están transitando.

En primer lugar visitó la tienda No Brand, en calle Chile antes de llegar a Rivadavia, el primer local en la provincia de la franquicia de indumentaria deportiva. Sus dueñas, Julieta Arias y Emilia Quiroqa, son dos ex empleadas bancarias que decidieron dejar la rutina atrás y apostar por su propio negocio.

“Abrimos el 18 de diciembre, hicimos la habilitación online y me sorprendió con la rapidez que nos la dieron. Siempre me interesó la Ciudad para abrir el local y más con un emprendimiento como este, donde la marca está desembarcando en la provincia. Yo trabajé siempre en relación de dependencia, acabamos de arrancar e invertir siempre es un riesgo. Tengo todos mis ahorros acá, pero noto que la gente cada vez más está eligiendo nuestra marca. La idea es en algún momento también generar empleo”, admitieron Julieta y Emilia.

La recorrida continuó por Puro Boutique, un local exclusivo para mujeres, ubicado en calle Mitre a metros de Colón. Carolina Armada, su dueña, indicó: “Es una tienda de ropa pensada para mujeres que buscan prendas básicas y clásicas, para trabajar y sentirse cómodas. Lo que queremos es que nos conozcan y nos elijan, asesoramos a nuestras clientas y las ayudamos para que puedan combinar y salir contentas del local. Hicimos la habilitación comercial muy rápido. No me puedo quejar, Puro ha crecido un montón en este último año y medio, me hace muy feliz estar acá”.

El sector gastronómico siempre exigente

Esta primera parte del periplo finalizó en Azas Hamburguesas, sobre calle Pedro B. Palacios, frente a la Terminal, un local gastronómico liderado por dos chicos de 20 y 21 años: Tomás De Mingo y Tomás Martelossi. “Somos dos amigos que decimos tener nuestro negocio propio buscando fusionar nuestras dos pasiones: la música y la gastronomía. En realidad elegimos la Ciudad porque es cerca de donde vivimos y consideramos que el punto es muy bueno, estar en la entrada a Mendoza no es sólo apostar al público mendocino, sino también al turista. También estar en la Ciudad tiene ciertas comodidades, como la limpieza. Hicimos la habilitación online, todo fue muy rápido y ágil. Hace un mes que estamos con el local abierto, esperando a los clientes”, señaló Tomás De Mingo.

El intendente de la Ciudad también visitó Guchini, una sandwichería de calle San Lorenzo, a metros de la plaza Italia, que está siendo furor por la calidad de sus productos. Federico Robello, también influencer, es el padre de este emprendimiento. “Acá la gente viene por el sandwich con la mantita y se van a la plaza a disfrutar. Es un lindo plan, hay mucha gente que trabaja por acá. Vienen alrededor de 400 personas por día, queremos abrir un par de locales más antes de pensar en las franquicias”, manifestó.

Sobre calle Colón, a metros de España, está Berry Good, un local que tiene a las frutillas como principales protagonistas, en este emprendimiento que lleva adelante Luciano Moreno. Las fresas se pueden comer con crema, helado o también con la sala clásica del lugar.

Por último, está el local de ropa masculina Galgos Clothing, sobre calle Pedro Molina al 200, que gestiona Pablo Albornoz, y donde se puede acceder a las prendas urbanas más usadas del momento.

“Estuve recorriendo locales comerciales, emprendimientos liderados por jóvenes que eligieron nuestra Ciudad para ofrecer sus productos y crecer. Conversar con ellos fue enriquecedor porque me compartieron sus experiencias, sus desafíos y sus perspectivas como emprendedores, apostando al desarrollo comercial en Mendoza”, sostuvo Ulpiano Suarez.

“Estoy convencido de que escuchar y dialogar con quienes trabajan día a día es clave para seguir mejorando las condiciones para que más proyectos como estos elijan la Ciudad”, agregó el intendente de la Ciudad.