Lanzan campaña de vacunación antigripal en San Luis

Como todos los años, el ministerio de Salud lanzó oficialmente la campaña de vacunación antigripal 2025 en 110 vacunatorios distribuidos en toda la provincia.

La inmunización está dirigida principalmente a mayores de 65 años, a niños entre 6 meses de vida y 2 años, y a mujeres que cursen el primer trimestre de embarazo, pero también será inoculado el personal de Salud y los adultos menores de 64 años que presenten certificado de alguna patología especial.

“Tenemos que tener en cuenta que una persona que se vacuna no solo se beneficia en lo personal, sino a toda la comunidad”, dijo Teresa Nigra, ministra de Salud, quien además celebró que en las primeras 48 horas de aplicación ya hubo 1.430 personas que se aplicaron la dosis, “lo que nos da una gran expectativa de que este año vamos a cumplir con las metas propuestas”.

El ministerio de Salud de la Nación comenzó con el envío de vacunas antigripales la primera quincena de marzo. María Ester Diangelo, jefa de Inmunizaciones, explicó que “las vacunas no se reciben en una sola remesa, sino por tandas. En la primera entrega recibimos un 18% del total; en la segunda más o menos un 12 a 15% y así, semanalmente, van a ir ingresando nuevos lotes con la cepa 2025 para ir distribuyendo a todas las localidades, en los 110 vacunatorios”. En total, se estima que los grupos de riesgo mencionados alcanzan a un total de 85 mil sanluiseños.

Respecto al grupo comprendido entre los 2 años y los 64 años que precisen recibir la vacuna, la funcionaria explicó “que necesitan una indicación médica para recibir la vacuna gratuitamente. En el certificado debe constar la patología que tienen, porque solo se van a vacunar aquellas personas con factores de riesgo, es decir, personas enfermas, asmáticas, con insuficiencia renal, trasplantados, enfermedades oncológicas y otras patologías crónicas”. Y aclaró que la vacuna también está disponible en forma privada, “o sea que la persona puede ir en forma particular y comprarla, pero la salud pública, a través del Ministerio, ofrece gratuitamente la vacuna para los grupos de riesgo”.

Respecto al operativo para que la vacuna llegue a toda la provincia, Diangelo aseguró que las dosis llegarán a cada pueblo y paraje donde exista un centro de atención médica. Además, el camión sanitario de Salud ya tiene conformado un itinerario de viaje para visitar distintos lugares de San Luis y llegar a más población.

En lo que concierne a los adultos mayores que sufran algún tipo de incapacidad o situación que les impida acercase a un centro de salud, la jefa de Inmunizaciones aseguró que equipos del Ministerio visitarán residencias geriátricas, centros de jubilados y que también están diagramando un operativo para que agentes sanitarios realicen visitas domiciliarias en casos puntuales en los que el paciente no pueda movilizarse, siempre y cuando la familia del interesado lo haya comunicado y coordinado con el centro de salud que le corresponde según su domicilio.

Por último, Diangelo instó a no vacunarse a aquellas personas que hayan tenido algún efecto adverso en el pasado por aplicarse la antigripal. “Las contraindicaciones son muy pocas. Si una persona con una dosis de antigripal de años anteriores tuvo lo que se llama shock anafiláctico, o son alérgicos a la penicilina, o a la dipirona, o sufrió desvanecimiento, pérdida de la consciencia, inclusive hasta paro respiratorio, o sea, enfermedades graves, no se va a volver a vacunar. Y tampoco se vacunan las personas que tengan alergia al huevo. No alergia en el sentido de que le caiga mal, porque una intolerancia o un ataque de hígado, sino alergia severa al huevo. Ellos tampoco pueden recibirla”.

Fuente: Agencia San Luis