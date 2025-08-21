El Tomba eliminado de la Copa Sudamericana

Ciclistas sanjuaninos en los Panamericanos Junior
Godoy Cruz perdio con Atletico Mineiro 1 a 0 y terminó su participación en el certamen internacional, el lunes por el Clausura recibirá a Vélez Sarsfield.Deportes21/08/2025Deportes CuyoNoticias
Pudo ser distinta la historia, solo 3 minutos de juego y el árbitro chileno Felipe Gonzalez, tras una mano en el área de Victor Hugo cobra penal, explota la Bodega, pero lo llaman del VAR, revisa la jugada y decide no cobrar penal en favor de Godoy Cruz, no solo quienes estaban en el Feliciano Gambarte sino quienes lo veían por television alcanzan a explicarse porque no se cobró el penal.
Una vez terminado el partido los jugadores tombinos se le fueron al humo al colegiado por los fallos, se habian ido expulsados Montoya y Pol Fernandez, los nervios le jugaron una mala pasada a Godoy Cruz y un equipo experimentado como el Mineiro en el único disparo al arco ganó un partido, uno a cero con tanto de Natanael.
Godoy Cruz mereció más, pero esto es futbol,como tampoco mereció perder en Belo Horizonte, pero no hay clasificación por merecimientos sino por resultados y el Tomba perdió los dos partidos y en el global quedó 1-3 abajo, ahora deberá abocarse al torneo Clausura porque está muy mal en la tabla anual y empieza a mirar el descenso de reojo.
Podrá tener pronta revancha porque el lunes a las 17 en la Bodega recibirá a un rival directo en la lucha por la Permanencia, Vélez Sarsfield, además desde la reinauguración del Feliciano Gambarte aún no ha podido ganar y querran regalarle un triunfo a sus hinchas, tambien hubo malestar en el hincha por la programación, otra vez un lunes para el Tomba.
De los 30 participantes Godoy Cruz ocupa el lugar número 27 con 20 puntos y solo supera a Talleres de Cordoba y Vélez Sarsfield que tienen 18, si bien San Martin de San Juan está último con 14,, el Verdinegro estaría descendiendo por la tabla de los promedios y el otro descenso es para el que termine último en la tabla anual.
Volviendo al partido Godoy Cruz fue el protagonista, tal vez la más clara para el empate que tampoco hubiera alcanzado la tapó el buen arquero Everson y en otras Pol Fernandez y el inquieto Chulu Antino tuvieron situaciones propicias que no se concretaron. Borrón y cuenta nueva, ya eliminados de la Sudamericana deberá enfrascarse para buscar puntos que lo saquen de la muy mala situación que lo encuentra en la tabla de posiciones.
Godoy Cruz: 0
Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Santino Andino; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: Daniel Barrea x Nicolas Fernandez, Gonzalo Abrego x Altamira, Walter Montoya x Arce, Bastian Yañez x Poggi, Luca Martinez Dupuy x Meli.
Atlético Mineiro: 1
Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Victor Hugo, Natanael; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca./ Cambios: Reinier x Scarpa, Igor Gomez x Hulk, Fausto Vera x Alexsander, Ivan Roman x Rony, Junior Santos x Cuello.
Goles: ST: 3: Natanael (M)
Árbitro: Felipe González/ Expulsados Montoya y Pol Fernandez.
Estadio: Feliciano Gambarte
