Lucida actuación sanjuanina en el Torneo del Mercosur

El torneo de atletismo master Grand Prix del Mercosur permitió que atletas sanjuaninos se destacaran en diferentes especialidades, dejando en claro el excelente nivel demostrado a la hora de competir con atletas argentinos y de otros países que se dieron cita en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Además de Adriana Quiroga y sus siete medallas obtenidas, se destacaron Elsa Montero y Raúl Tejada, quienes se dieron el gusto de participar en distintas especialidades y subir al podio, quedándose con varias preseas.

Elsa Montero

En Categoría 65 a 69 años, en 1.500 metros fue subcampeona (medalla de plata); en 3.000 metros, subcampeona (medalla de plata); 10K de ruta subcampeona (medalla de plata).

También obtuvo Medalla de Bronce para Argentina en la disciplina Posta 4 x 200 m. Categoría 50, mixta (junto a Raúl Tejada). Recalcar que debieron bajar de categoría porque, un integrante varón del equipo, pertenecía a la categoría 50 y el resto del equipo era categoría 65.

“Uno de los objetivos que tenía este año fue la participación en el Grand Prix Internacional de Concepción del Uruguay, el cual cumplió todas mis expectativas, sinceramente, porque después de haber salido sub campeona argentina en el torneo de La Pampa y San Luis, mi objetivo era llegar a este Grand Prix.

Participé en 3.000 metros, en 1.500, en los 10K, en la cual sé positivamente que he logrado bajar los tiempos, y también sé que tengo que superarme un poco más, porque hay muy buen nivel de competidores en este tipo de torneos, por lo que seguiré luchando para el próximo y a ver si puedo llegar a ser campeona argentina.

Además, la organización entrerriana realmente es fabulosa, porque hemos cumplido con los tiempos, ellos han cumplido con nosotros, todas las carreras nos citaban a un horario y se largaba en término. Nos premiaron en horario, no hubo esperas. Hubo una excelente atención con nosotros los atletas, muy respetuosos. Agradecida y felicitar a todo Entre Ríos por la atención que nos brindaron”.

Raúl Tejada

“Fue una actividad deportiva brillante desde la organización, el nivel que hubo también en todas las disciplinas fue muy alto. Yo he participado en varias oportunidades, en diferentes campeonatos sudamericanos, nacionales, de Mercosur y he podido percibir el nivel que estuvo participando en esta oportunidad.

Iba con la idea de participar solamente en dos pruebas, en 800 metros que me sentí muy bien y donde pude alcanzar un tercer puesto con medalla de bronce y después participé en la posta de 4 X 200 metros, donde formamos un equipo para Argentina que ocupó el tercer lugar, también con medalla de bronce, donde también estuvo Elsa Montero de San Juan. Es importante destacar el nivel que ha alcanzado Elsa, quien hace tiempo que entrena en el atletismo y la verdad que ha tenido avances importantes y por eso es digno de destacarlo.

Resulta importante resaltar las capacidades que se pueden observar en el atletismo, porque también somos máster, pero hay personas, por ejemplo en el caso de 67 años, donde el nivel que existe es muy exigente y a nosotros nos gusta competir; para mí es maravilloso y es importante aconsejar a todas las personas de nuestra edad que resulta básico tener una buena alimentación, tener un ordenamiento, los entrenamientos y el gimnasio.

El gimnasio es algo que verdaderamente no se debe dejar porque eso es lo que nos ayuda y nos lleva no solamente a estar activos, sino también a alcanzar marcas que ni siquiera uno las alcanza a percibir. Estamos en camino de la preparatoria para el nacional y el sudamericano que se hace en Chile, así es que estamos muy contentos y para mí fue algo excelente desde el punto de vista de la organización, del nivel de atletismo en todas las disciplinas. También estuve en 400 metros y alcancé el cuarto lugar.

No me alcanzó para subir al podio, pero estoy conforme, estoy muy contento del esfuerzo y que verdaderamente estoy a nivel del Mercosur, estoy a nivel de los otros países que han participado y eso me ayuda para seguir avanzando en la actividad”.

