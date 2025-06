Perdieron los tres mendocinos del Federal A

Torneo Federal A 2024

La fecha 13 si que fue de mala suerte para los representantes de la Liga Mendocina, perdieron todos y ni siquiera hubo un gol menduco. Semana tremenda en Gutierrez, renunció el Presidente junto a la comisionn directiva, asumió el ex titular de la entidad Carlos Quiroga, se fue tambien el técnico nombrado por la conducción saliente y volvió al cargo quien empezó e esas funciones, se pidió al simpatizante que concurriera al estadio y estar más unidos que nunca en tan dificil momento, pero lo que no cambió fue que el equipo no arranca y el "Perro" jugando de local volvio a perder y ante su gente.

Resultados

Costa Brava 1 (Ariel Iheara) - Huracán Las Heras 0

Atenas de Rio Cuarto 0- Ciudad Bolívar 1 (Khalil Caraballo)

Gutierrez 0 - Deportivo Argentino de Monte Maiz 2 (Pablo Oballes y Leandro Larrea)

Juventud Unida Universitario 3 (Martin Doratto, Lautaro Lucero, Facundo Noguera) - San Martín 0

Libre Estudiantes.

Las posiciones

Ciudad Bolivar y Costa Brava 23 puntos; Huracán Las Heras 18, Argentino de Monte Maiz y Juventud Unida 16, Estudiantes de San Luis y San Martín de Mendoza 14; Atenas de Rio Cuarto 13; Gutiérrez 4.

La próxima fecha (14°)

Argentino de Monte Maíz vs. Juventud Unida Universitario; Huracán Las Heras vs. Gutiérrez; Ciudad Bolívar vs. Costa Brava; Estudiantes vs. Atenas. Libre: San Martín.

Síntesis

Costa Brava: 1

Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín López, Maximilano Lara, Matías Rivas y Lautaro Ibarra; Uriel Iehara y Gerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Chap. /Cambios: ST: Ezequiel Riera x Matías Rivas; y Alex Sosa x Uriel Iehara.

Huracán Las Heras: 0

Santiago Grande; Nahír Bonacorso, Tomás López, Bautista Aldunate y Carlos López; Hernán Tifner, Nicolás Sandoval y Franco Juárez; Luciano Ortega, Ezequiel Cerica y Francisco Aman. DT: Gabriel Valles./ Cambios: Juan Ignacio Cuello x Franco Juárez; Ramiro Pacheco x Santiago Grande; y Ignacio González x Nahír Bonacorso.

Goles: ST: 25: Uriel Iheara (CB)

Árbitro: Juan Ignacio Nebietti

