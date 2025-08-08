San Luis: mujer lesionada en choque entre moto y auto

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes 8 de agosto en la ciudad de San Luis dejó como saldo una mujer lesionada. El hecho se registró alrededor de las 8:00 hs, en la esquina de Riobamba y Quines.

Según información policial, por causas que aún se investigan, colisionaron un Toyota Etios, conducido por una joven de 22 años, y una motocicleta Motomel Skua 150 cc, manejada por una mujer de 53 años.

El automóvil circulaba de este a oeste por calle Quines, mientras que la motocicleta lo hacía por Riobamba, de sur a norte.

Una mujer hospitalizada

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió golpes de distinta consideración. Fue asistida en el lugar por personal del Sempro y luego trasladada en ambulancia al Hospital del Sur para una atención médica más compleja.

Alcohol cero en ambas conductoras

Efectivos de Accidentología Vial realizaron pruebas de alcoholemia a ambas conductoras, que dieron como resultado 0,00 g/l de alcohol en sangre.