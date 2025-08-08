San Luis: mujer lesionada en choque entre moto y auto

Triple choque en Tilisarao: dos camiones y un auto
Un auto y dos camiones protagonizaron un choque en la Autopista 55, en Tilisarao. No hubo heridos y los test de alcoholemia dieron negativo.
Accidente en San Luis este 8 de agosto: una mujer de 53 años resultó lesionada tras chocar su moto contra un auto en la esquina de Riobamba y Quines.Policiales08/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Un accidente de tránsito ocurrido este viernes 8 de agosto en la ciudad de San Luis dejó como saldo una mujer lesionada. El hecho se registró alrededor de las 8:00 hs, en la esquina de Riobamba y Quines.
Según información policial, por causas que aún se investigan, colisionaron un Toyota Etios, conducido por una joven de 22 años, y una motocicleta Motomel Skua 150 cc, manejada por una mujer de 53 años.
El automóvil circulaba de este a oeste por calle Quines, mientras que la motocicleta lo hacía por Riobamba, de sur a norte.
Una mujer hospitalizada
Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió golpes de distinta consideración. Fue asistida en el lugar por personal del Sempro y luego trasladada en ambulancia al Hospital del Sur para una atención médica más compleja.
Alcohol cero en ambas conductoras
Efectivos de Accidentología Vial realizaron pruebas de alcoholemia a ambas conductoras, que dieron como resultado 0,00 g/l de alcohol en sangre.
Un auto y dos camiones protagonizaron un choque en la Autopista 55, en Tilisarao. No hubo heridos y los test de alcoholemia dieron negativo.
Diego Oliveri fue condenado en San Luis por amenazas, lesiones y difusión de imágenes íntimas de su expareja. Otra imputada fue sobreseída por acuerdo.
Una mujer perdió la vida tras ser embestida por una camioneta en la Ruta Provincial 82. El conductor fue imputado por homicidio culposo.
Un colectivo con 41 pasajeros fue detenido en Ruta 40, trasladaba más de 100 bultos con ropa, electrónica y hojas de coca sin aval aduanero.
Diego Oliveri y Tatiana Yacarini son juzgados en San Luis por difundir imágenes íntimas sin consentimiento, amenazas y otros delitos.
La Policía recuperó una moto robada en calle Bellini al 200, Villa Mercedes. Fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 8° para continuar la investigación.
Un joven de 20 años murió al chocar en moto con un camión en la fatal intersección de Pocito, a pesar de estar semaforizada y suma una víctima más
Un hombre de 72 años murió en un incendio en su casa de Godoy Cruz. Bomberos y vecinos intentaron rescatarlo, pero no logró sobrevivir.
Una encuesta de Booking revela los sorprendentes y diversos hábitos de los viajeros de la Región Cuyo al empacar, desde el planificador meticuloso hasta el impulsivo de último minuto.
Despegar impulsa la iniciativa que inspira y conecta los viajeros con la provincia poniendo en valor sus paisajes, su gente y su esencia hospitalaria
El partido se jugó en cancha de Pacífico y los sureños al ganar 3 a 0 sacaron una buena diferencia para el partido de vuelta. Expulsaron a Chicho Bazzali.
Era todo fiesta, incluso con más gente que en el partido con Sarmiento, el público despidió con abucheos al técnico Esteban Solari, quien por ahora sigue
El 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones generales provinciales y municipales, aquellas comunas que no desdoblaron, de forma conjunta con Nación