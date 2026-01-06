Paso Cristo Redentor Habilitado

La Doble Cerrillo, de Libres y Máster con mucho público en las rutas

La 20° edición de esta clásicoa carrera. 14° fecha del calendario fue organizada por Agrupación Provincial de Ciclismo para ibres y Máster.

Ciclismo, San Juan, Masters y Libres
Doble CerrilloMaster y Libres

El punto de concentración, largada y llegada fue sobre Avenida Uñac, entre Calle 6 y 7 en Pocito. Los cuatro pelotones llegaron hasta el reconocido cerro de Sarmiento y regresaron a la comuna de partida. A continuación, los principales resultados en cada categoría:

Ciclismo, Doble Cerrillo, Master y Libres

Libres: 1) Juan Barón, 2) Carlos Páez, 3) Fabio Figueroa, 4) Andrés Solera y 5) Alex Domínguez.

Máster B: 1) Pedro González, 2) Juan Prieto, 3) Maximiliano Gaillez, 4) Ricardo Julio y 5) Walter Márquez.

Máster C: 1) Edward Álvarez, 2) José Pellicer, 3) Adrián Guerrero, 4) José Andino y 5) Daniel Zumer.

Máster D: 1) Rolando Tivani, 2) Daniel Fernández, 3) Walter Gil, 4) Alberto Bravo y 5) Valentín Álvarez.

En la actual temporada, para Libres y Máster el principal objetivo es el Tour del Sol 2026, a disputarse desde el jueves 15 al domingo 18 de enero próximo.

