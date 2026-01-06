La Doble Cerrillo, de Libres y Máster con mucho público en las rutas

La Hoja de ruta para la Lepra y el Lobo
La 20° edición de esta clásicoa carrera. 14° fecha del calendario fue organizada por Agrupación Provincial de Ciclismo para ibres y Máster.Deportes06/01/2026Deportes CuyoNoticias
El punto de concentración, largada y llegada fue sobre Avenida Uñac, entre Calle 6 y 7 en Pocito. Los cuatro pelotones llegaron hasta el reconocido cerro de Sarmiento y regresaron a la comuna de partida. A continuación, los principales resultados en cada categoría:
Libres: 1) Juan Barón, 2) Carlos Páez, 3) Fabio Figueroa, 4) Andrés Solera y 5) Alex Domínguez.
Máster B: 1) Pedro González, 2) Juan Prieto, 3) Maximiliano Gaillez, 4) Ricardo Julio y 5) Walter Márquez.
Máster C: 1) Edward Álvarez, 2) José Pellicer, 3) Adrián Guerrero, 4) José Andino y 5) Daniel Zumer.
Máster D: 1) Rolando Tivani, 2) Daniel Fernández, 3) Walter Gil, 4) Alberto Bravo y 5) Valentín Álvarez.
En la actual temporada, para Libres y Máster el principal objetivo es el Tour del Sol 2026, a disputarse desde el jueves 15 al domingo 18 de enero próximo.
El representante del SEP (Sindicato Empleados Públicos) se alzó con el triunfo en la primera competencia ciclistica del año de la Federación Sanjuanina.
La tercera fue la vencida, despues de perder dos domingos consecutivos ante el Boli en la misma cancha esta vez el Cóndor ganó un partido clave en la ida.
Será este Domingo 11 de enero a las 9.00 en el Club Junín – El Carrizal, Categorías: Individuales y Posta, 2,5K Kayak, 37K Ciclismo, 5K Pedestrismo.
Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .
Los dos Mundiales de Clubes y los 8 Panamericanos fueron los torneos internacionales que se celebraron durante el año en la provincia cuyana lo reafirman.
La deportista sanjuanina del programa Deporte Adaptado vivió su primera experiencia internacional de goalball en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.
Fue en el Cajón de Arena del CEF N° 20 "La Granja" el último fin de semana del año con la presencia de escuelas sanjuaninas de lucha cerrando el 2025.
La nueva ruta directa desde Buenos Aires y Córdoba amplía la oferta de vuelos al Caribe. Un destino de playa más cerca
Un conductor mendocino con 1.5 de alcohol embistió a un policía en San Juan y fue detenido en San Luis.
San Juan instaló Internet público y avanza con tótems de emergencia para turistas y transportistas. Conectividad en plena cordillera de los Andes
Dos personas de San Juan resultaron lesionadas tras el siniestro y el fuego que quemó vegetación a la vera de la autopista sanluiseña.
