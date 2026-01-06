La Doble Cerrillo, de Libres y Máster con mucho público en las rutas

Te puede interesar

La Hoja de ruta para la Lepra y el Lobo Deportes CuyoNoticias Deportes 06/01/2026 Independiente Rivadavia debutará en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.

Leo Cobarrubia ganó la clásica Doble Difunta Correa Deportes CuyoNoticias Deportes 05/01/2026 El representante del SEP (Sindicato Empleados Públicos) se alzó con el triunfo en la primera competencia ciclistica del año de la Federación Sanjuanina.

Fadep le ganó a Argentino en San José por el Regional Deportes CuyoNoticias Deportes 05/01/2026 La tercera fue la vencida, despues de perder dos domingos consecutivos ante el Boli en la misma cancha esta vez el Cóndor ganó un partido clave en la ida.

Triatlón Aniversario de Junin, confirman recorrido Deportes CuyoNoticias Deportes 03/01/2026 Será este Domingo 11 de enero a las 9.00 en el Club Junín – El Carrizal, Categorías: Individuales y Posta, 2,5K Kayak, 37K Ciclismo, 5K Pedestrismo.

Dos pruebas de calle y una de trail nocturno cerraron 2025 Deportes CuyoNoticias Deportes 31/12/2025 Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .

San Juan capital mundial del hockey sobre patines Deportes CuyoNoticias Deportes 31/12/2025 Los dos Mundiales de Clubes y los 8 Panamericanos fueron los torneos internacionales que se celebraron durante el año en la provincia cuyana lo reafirman.

Mili Domínguez se consagró campeona con Gladiadoras Deportes CuyoNoticias Deportes 31/12/2025 La deportista sanjuanina del programa Deporte Adaptado vivió su primera experiencia internacional de goalball en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.