Asaltaron a un sereno y robaron una moto en Maipú

Un hecho que volvió a encender alarmas por la inseguridad. Un joven de 19 años fue víctima de un robo armado mientras cumplía tareas de sereno en Lulunta, Maipú. El episodio ocurrió cerca de las 20.15 del martes, cuando dos hombres lo abordaron en la vía pública, lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su motocicleta antes de huir del lugar.

Cómo se desarrolló el asalto

Según la información oficial, el hecho tuvo lugar sobre calle Cruz Videla, antes de su intersección con Maza, en una zona de circulación frecuente para vecinos y trabajadores rurales. La víctima, identificada por sus iniciales J.E.J., se encontraba realizando tareas de vigilancia cuando fue interceptada por dos sujetos. Los hombres se acercaron con una actitud aparentemente tranquila y le consultaron si había trabajo disponible. Esa breve conversación sirvió como distracción inicial. Al retirarse del lugar, uno de los individuos extrajo un arma de fuego, la exhibió de manera intimidante y lo amenazó. En pocos segundos, le sustrajeron una motocicleta marca Bajaj, utilizada habitualmente por el joven para trasladarse, y escaparon sin dejar rastros inmediatos.

La intervención policial y judicial

Tras el robo, la víctima logró dar aviso a las autoridades. Personal de la Subcomisaría de Lulunta llegó al lugar para realizar las primeras actuaciones. Se tomó declaración al damnificado y se iniciaron las tareas de rastrillaje en la zona, aunque hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el recupero del rodado. La causa quedó en manos del doctor Miranda, de la Oficina Fiscal Maipú, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación. Entre ellas, se incluyó la recolección de testimonios, la revisión de posibles cámaras de seguridad cercanas y el relevamiento de datos que permitan identificar a los autores del hecho.

El impacto en la víctima y el entorno

El joven asaltado no resultó herido, pero el episodio generó una fuerte conmoción por la inseguridad y desconfianza que se genera. Trabajaba como sereno y se encontraba solo al momento del ataque, una situación que suele repetirse en distintos puntos del departamento. La motocicleta robada representaba una herramienta clave para su movilidad diaria y para cumplir con sus responsabilidades laborales. Vecinos de la zona señalaron que el sector suele quedar con escasa iluminación durante la noche, lo que dificulta la prevención y favorece el accionar delictivo. Si bien no se registraron enfrentamientos ni disparos, la presencia de un arma de fuego elevó el nivel de riesgo del asalto y obligó a la víctima a ceder sin resistencia.

Contexto y pasos siguientes

El robo se suma a otros episodios delictivos registrados en Maipú, donde vecinos y trabajadores expresan preocupación por hechos cometidos en la vía pública y durante horarios nocturnos. Desde la fuerza policial indicaron que continúan las tareas investigativas para dar con los responsables, apoyadas en datos aportados por la víctima y en recorridos preventivos en la zona. Las autoridades recordaron la importancia de denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa y de aportar información que pueda resultar útil para esclarecer los hechos. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras se intenta recuperar la motocicleta sustraída y avanzar en la identificación de los autores.