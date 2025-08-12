San Juan innova en el cuidado de las personas mayores

Con un concepto innovador que rompe con el modelo tradicional, Zona Azul abre sus puertas en San Juan con una propuesta única: una residencia para personas mayores diseñada para que vivan con plenitud, autonomía y bienestar, que promueve la vida activa, el disfrute cotidiano y las relaciones sociales, con espacios verdes, actividades recreativas y culturales, y un enfoque integral de salud y cuidado.



La apertura llega en un contexto clave: San Juan se encuentra entre las provincias que presentan un mayor porcentaje de población mayor de 60 años, según un reporte de envejecimiento poblacional del gobierno argentino. Este fenómeno se enmarca en una tendencia nacional e internacional, en la que la llamada generación plateada crece sostenidamente y demandas nuevas propuestas dentro de la economía del cuidado.

“Zona Azul nace a partir de más de 20 años de experiencia en el sector de la salud, el cuidado y el bienestar de las personas. Quienes ya somos mayores sabemos que, a diferencia de lo que a veces sugiere el imaginario colectivo, esta etapa no es el fin; al contrario, muchas veces es cuando la vida mejora. Podemos aprender algo nuevo, divertirnos, bailar, viajar, hacer nuevos amigos e incluso, enamorarnos. Por eso, con un equipo interdisciplinario de profesionales, diseñamos un espacio donde podamos vivir con calidad, dignidad y alegría. Queremos que aquí se encuentren no solo con atención y seguridad, sino también con amistades, actividades, aire libre y todo lo que necesitamos para seguir disfrutando la vida”, afirmó Carlos Godoy, médico y fundador de la residencia.

El nombre Zona Azul se inspira en ciertas regiones del mundo reconocidas por su alta calidad y expectativa de vida, gracias a factores como la alimentación equilibrada, la actividad física regular, la participación social y un profundo sentido de propósito.



Esta filosofía, adaptada a la realidad y la cultura sanjuanina, se traduce en una propuesta única: salidas culturales y gastronómicas; talleres de cine, arte y cerámica; comedia musical, jardinería, coro y natación; y charlas con referentes de renombre. A ello se suman instalaciones de primera categoría y un dispositivo integral de salud con acompañamiento y rehabilitación, más atención médica y de enfermería las 24 horas, los 7 días de la semana.



Con esta inauguración, Zona Azul se convierte en un referente en la transformación del cuidado de las personas mayores en la provincia, ofreciendo un entorno que combina atención profesional de excelencia, actividades significativas y una comunidad activa y conectada. Es una propuesta inédita en San Juan que responde a las necesidades de la creciente generación de adultos mayores que quieren vivir plenamente esta etapa de su vida.

El espacio está ubicado en Ruta 20 y Enfermera Medina, Caucete, San Juan.



