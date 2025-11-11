Más de 6 millones de argentinos no tienen inodoro en sus hogares

Aumentaron los robos en Mendoza, según un informe privado
El Barómetro de Seguridad de Verisure, afirma que los hechos de inseguridad crecieron en la provincia cerca de un 50%, durante los primeros nueve meses de 2025.
Esta carencia afecta la salud, el bienestar y la dignidad de millones de familias, además de representar un riesgo para el ambiente, según datos de la ONG Módulo Sanitario.
El inodoro conectado a una red de saneamiento es esencial para prevenir enfermedades infecciosas, proteger los recursos naturales y garantizar condiciones de higiene adecuadas. Sin embargo, la falta de infraestructura, sobre todo en zonas rurales y asentamientos informales, agrava el problema.
Con el objetivo de generar conciencia sobre esta situación, Amanco Wavin se suma al Día Internacional del Inodoro, que se conmemora cada 19 de noviembre por iniciativa de la Asamblea General de la ONU. La jornada busca visibilizar la importancia del acceso al agua potable y al saneamiento básico como prioridades globales.
“La falta de inodoros y servicios adecuados provoca graves problemas de salud, como la propagación de enfermedades infecciosas y diarreas, que siguen siendo una de las principales causas de muerte en niños menores de cinco años. Además, impacta en derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua y la seguridad de mujeres y niñas”, explicó Sandra Pérez, gerente de Producto LATAM de Amanco Wavin.
Entre los principales beneficios de contar con un sistema de saneamiento adecuado se destacan: la prevención de enfermedades, la mejora de la higiene pública, la preservación ambiental y la protección de la dignidad humana.
“El inodoro no es solo una comodidad moderna, sino una herramienta esencial para la salud, la seguridad y el desarrollo sostenible de las comunidades”, concluyó Pérez.
Las vecinas de la Ciudad de Mendoza mayores de 18 años podrán anotarse, representando un barrio, un club o alguna institución capitalina con personería jurídica.
En el yacimiento El Pachón observaron clasificación de muestras, análisis y resguardo de material geológico en la testigoteca y participaron de un logueo de sondajes
A las ventajas comerciales por el tipo de cambio, suman turismo de intereses especiales como agroturismo, enoturismo, montaña, patrimonial, sol y playa.
La obra que inicia el municipio de Guaymallén sobre calle Bandera de Los Andes en entorno al hospital pediátrico, obliga a desviar el tránsito. Cómo serán los cortes.
Huentala Wines se posiciona como destino elegido para bodas de lujo y celebraciones sostenibles en el corazón del Valle de Uco, Mendoza.
Una fuerte tormenta con lluvia y granizo golpeó varios distritos de Mendoza. El frente frío provoca inestabilidad, descenso térmico y lluvias débiles.
La Municipalidad de Godoy Cruz presentó una nueva edición de talleres cortos y gratuitos para fortalecer el desarrollo de oficios y acompañar a los emprendimientos locales.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
La Academia de San José saca diferencias en el Regional respecto a Fadep y en la Liga el Granate es único puntero con cuatro perseguidores a un punto.