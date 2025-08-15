Dos muertos en choque contra un árbol en Lavalle

Investigan muerte de mujer en Suyuque Viejo
Una mujer de 82 años fue hallada sin vida cerca de su vivienda en Suyuque Viejo. No había signos de violencia. La Policía investiga las causas.
Una camioneta colisionó contra un árbol en RN 142 y calle Rodríguez. Dos hombres murieron y se investiga si había más ocupantes en el vehículo.15/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Un fatal accidente de tránsito se registró anoche, alrededor de las 22:27, en la intersección de la Ruta Nacional 142 y calle Rodríguez, en el departamento mendocino de Lavalle.
Según informaron fuentes de la Comisaría 63°, por motivos que aún se investigan, una camioneta de color gris perdió el control y colisionó violentamente contra un árbol. El impacto provocó que dos hombres mayores de edad quedaran atrapados en el interior del vehículo.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que acudió al lugar constató el fallecimiento de ambos ocupantes, mientras que efectivos de Bomberos trabajaban en la extracción de los cuerpos. Las autoridades mantienen un operativo en la zona para determinar si había más personas a bordo del rodado al momento del siniestro.
La causa quedó caratulada como “Accidente de tránsito seguido de muerte” y continúa bajo investigación.
Una mujer de 82 años fue hallada sin vida cerca de su vivienda en Suyuque Viejo. No había signos de violencia. La Policía investiga las causas.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
El encuentro es organizado por la Municipalidad de Guaymallén, la DGE, el Instituto Universitario de Actividad Física Jorge Coll y la Universidad Juan Agustín Maza.
La tradicional Feria tendrá su edición especial “Día del Niño” del 14 al 17 de agosto, en el Predio de la Virgen de Guaymallén, con variadas actividades y más de 200 stands.
De acuerdo con el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia, la comparación interanual registró un incremento del 32,4%