Dos muertos en choque contra un árbol en Lavalle

Un fatal accidente de tránsito se registró anoche, alrededor de las 22:27, en la intersección de la Ruta Nacional 142 y calle Rodríguez, en el departamento mendocino de Lavalle.

Según informaron fuentes de la Comisaría 63°, por motivos que aún se investigan, una camioneta de color gris perdió el control y colisionó violentamente contra un árbol. El impacto provocó que dos hombres mayores de edad quedaran atrapados en el interior del vehículo.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que acudió al lugar constató el fallecimiento de ambos ocupantes, mientras que efectivos de Bomberos trabajaban en la extracción de los cuerpos. Las autoridades mantienen un operativo en la zona para determinar si había más personas a bordo del rodado al momento del siniestro.

La causa quedó caratulada como “Accidente de tránsito seguido de muerte” y continúa bajo investigación.