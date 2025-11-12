Mendoza realizará su primer censo provincial de matemática

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha el primer Censo Provincial de Matemática, un operativo que se desarrollará durante todo noviembre en los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto de gestión estatal como privada, con el objetivo de evaluar aprendizajes y fortalecer decisiones pedagógicas.

La iniciativa forma parte del Programa Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática (MMAM) 2025, y busca obtener un diagnóstico general sobre el nivel de conocimientos en la materia.

“El censo permitirá identificar las dificultades y obstáculos en el proceso de aprendizaje, generar información que oriente las acciones pedagógicas y definir estrategias de mejora para 2026”, explicó Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa de la DGE.

Según detalló Nélida Maluf, directora de Planificación de la Calidad Educativa, los resultados se entregarán a las escuelas durante las Jornadas Institucionales de febrero de 2026, junto con los informes de fluidez y comprensión lectora. “Cada establecimiento contará con una radiografía institucional que servirá para definir metas y planes de mejora”, agregó.



El operativo se desarrollará en dos etapas:

Del 5 al 11 de noviembre, se realizará una muestra provincial diagnóstica, con participación de alumnos de 3° y 5° grado (Primaria) y 1° y 3° año (Secundaria).

Del 12 al 28 de noviembre, se llevará a cabo el censo general, que alcanzará a estudiantes de Sala de 5 años, 1° a 7° grado y 1° a 5° año de toda la provincia.



Para su implementación, la DGE capacitó a supervisores, directivos y docentes de los distintos niveles, así como a los aplicadores encargados de tomar las evaluaciones y cargar los resultados.

“Una vez procesados los datos, cada escuela recibirá un informe con los niveles de logro por grado y también un reporte individual por estudiante, que servirá como herramienta para acompañar las trayectorias escolares”, concluyó Durán.