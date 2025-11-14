Godoy Cruz suma un nuevo sistema de alerta en Covimet

En total, el departamento dispone de 708 centrales activas, 35.273 usuarios registrados, además de 32 botones instalados en comercios y 124 sensores ubicados en plazas.

El SAC permite que los vecinos se conecten de manera inmediata con la Policía y el municipio ante cualquier emergencia, mediante un sistema tecnológico que asegura una respuesta rápida. Las luminarias del barrio también están equipadas con sensores que activan las centrales más cercanas.

“Elegimos la planificación antes que el espectáculo, los hechos antes que los discursos y respuestas concretas antes que excusas”, señaló Costarelli durante la inauguración.

El plan de seguridad de Godoy Cruz se basa en una estrategia integral que combina prevención, participación ciudadana y presencia territorial, alineada con el concepto de Seguridad 360° y los principios de seguridad humana promovidos por organismos internacionales.