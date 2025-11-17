Trabajan en últimos detalles en viviendas de Villa de Merlo

Las viviendas de La Punta entran en su etapa final
Veinte familias de la ciudad de La Punta recibirán las llaves de sus nuevas viviendas el próximo 12 de diciembre. Las obras ya superan el 87% de avance.
Las 20 viviendas que el gobierno provincial construye en Villa de Merlo alcanzaron un 95% de avance y entraron en la etapa final antes de su adjudicación, prevista para el 10 de diciembre.Política17/11/2025Redacción CuyoNoticias
Las unidades forman parte de la terminalidad de los planes “Progreso” y “Sueños” y permitirán que veinte familias accedan a la casa propia.
Desde la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas informaron que la infraestructura principal ya está terminada y que actualmente se trabaja en detalles finales: limpieza, terminaciones y ajustes menores. En algunas casas aún se completan revoques, cerámicos y tareas de pintura en el sector de cocina.
El nuevo conjunto habitacional se integra al barrio 272 Viviendas y mantiene las cubiertas inclinadas, en línea con el código urbanístico local. Cada unidad cuenta con dos dormitorios, baño, cocina-comedor y un espacio social integrador.
La obra, coordinada entre Provincia y Municipio, busca fortalecer el acceso a la vivienda en una de las localidades turísticas más importantes de San Luis y acompañar a las familias que ya se preparan para la futura mudanza.
Fuente y fotos ANSL
