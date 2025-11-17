Trabajan en últimos detalles en viviendas de Villa de Merlo

Las unidades forman parte de la terminalidad de los planes “Progreso” y “Sueños” y permitirán que veinte familias accedan a la casa propia.

Desde la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas informaron que la infraestructura principal ya está terminada y que actualmente se trabaja en detalles finales: limpieza, terminaciones y ajustes menores. En algunas casas aún se completan revoques, cerámicos y tareas de pintura en el sector de cocina.

El nuevo conjunto habitacional se integra al barrio 272 Viviendas y mantiene las cubiertas inclinadas, en línea con el código urbanístico local. Cada unidad cuenta con dos dormitorios, baño, cocina-comedor y un espacio social integrador.

La obra, coordinada entre Provincia y Municipio, busca fortalecer el acceso a la vivienda en una de las localidades turísticas más importantes de San Luis y acompañar a las familias que ya se preparan para la futura mudanza.

Fuente y fotos ANSL