Poggi anunció aumentos y bono de fin de año para empleados públicos

Las viviendas de La Punta entran en su etapa final
Veinte familias de la ciudad de La Punta recibirán las llaves de sus nuevas viviendas el próximo 12 de diciembre. Las obras ya superan el 87% de avance.
Los trabajadores estatales recibirán con el sueldo de noviembre un aumento del 5% y, el 4 de diciembre, un bono de fin de año de $450.000. Además, el 19 de diciembre se acreditará el medio aguinaldo.
El gobernador Claudio Poggi anunció este viernes nuevas medidas económicas para la administración pública provincial y el Plan de Inclusión Social. Los trabajadores estatales recibirán con el sueldo de noviembre un aumento del 5% y, el 4 de diciembre, un bono de fin de año de $450.000. Además, el 19 de diciembre se acreditará el medio aguinaldo.
Poggi recordó que, con los incrementos otorgados en febrero, abril y julio, los salarios acumulan un 36% de aumento en 2025, por encima de la inflación proyectada. “Queremos seguir acompañando a los trabajadores y mantener el poder adquisitivo en un año complejo”, señaló.
Beneficiarios del Plan de Inclusión
Los titulares del Plan de Inclusión Social también recibirán mejoras: desde noviembre percibirán $460.000 mensuales y el 4 de diciembre cobrarán un bono extraordinario de $200.000.
Calendario de pagos
28 de noviembre: sueldo de noviembre con aumento.
2 de diciembre: pago del beneficio de Inclusión Social.
4 de diciembre: bono de $450.000 para estatales y bono de $200.000 para Inclusión.
19 de diciembre: medio aguinaldo.
30 de diciembre: sueldo de diciembre (incluye pago de Inclusión).
Poggi afirmó que las medidas buscan sostener a las familias sanluiseñas en un contexto económico difícil: “Cuando empecemos a salir de esta crisis, San Luis estará preparada para avanzar rápidamente”, concluyó.
