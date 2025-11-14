Poggi anunció aumentos y bono de fin de año para empleados públicos

El gobernador Claudio Poggi anunció este viernes nuevas medidas económicas para la administración pública provincial y el Plan de Inclusión Social. Los trabajadores estatales recibirán con el sueldo de noviembre un aumento del 5% y, el 4 de diciembre, un bono de fin de año de $450.000. Además, el 19 de diciembre se acreditará el medio aguinaldo.

Poggi recordó que, con los incrementos otorgados en febrero, abril y julio, los salarios acumulan un 36% de aumento en 2025, por encima de la inflación proyectada. “Queremos seguir acompañando a los trabajadores y mantener el poder adquisitivo en un año complejo”, señaló.



Beneficiarios del Plan de Inclusión



Los titulares del Plan de Inclusión Social también recibirán mejoras: desde noviembre percibirán $460.000 mensuales y el 4 de diciembre cobrarán un bono extraordinario de $200.000.

Calendario de pagos



28 de noviembre: sueldo de noviembre con aumento.

2 de diciembre: pago del beneficio de Inclusión Social.

4 de diciembre: bono de $450.000 para estatales y bono de $200.000 para Inclusión.

19 de diciembre: medio aguinaldo.

30 de diciembre: sueldo de diciembre (incluye pago de Inclusión).



Poggi afirmó que las medidas buscan sostener a las familias sanluiseñas en un contexto económico difícil: “Cuando empecemos a salir de esta crisis, San Luis estará preparada para avanzar rápidamente”, concluyó.