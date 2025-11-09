‘Nacho’ Olagaray ganó en Potrero de los Funes

En una elección reñida, Ignacio “Nacho” Olagaray, candidato del espacio Ahora San Luis, resultó electo intendente de Potrero de los Funes. El escrutinio provisorio lo ubicó como ganador por una diferencia mínima de siete votos sobre Daniel Orlando, de la lista Potrero Activo.

Triunfo ajustado en Potrero de los Funes

De acuerdo con los datos difundidos por la Justicia Electoral de San Luis, Olagaray obtuvo 756 votos (38,7%), mientras que Orlando alcanzó 749 sufragios (37,71%). En tercer lugar se posicionó el actual intendente, Damián Gómez, con 298 votos (15,01%), seguido por otras fuerzas minoritarias que completaron el padrón.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y una importante participación de los vecinos, que superó el 75% del padrón local. El conteo final se vivió con expectativa hasta último momento debido a la escasa diferencia entre los dos principales candidatos.

Festejos y acompañamiento

Tras conocerse los resultados, los militantes y simpatizantes de Ahora San Luis se reunieron en el bunker partidario de Potrero de los Funes para celebrar el triunfo. Minutos después se hizo presente el gobernador Claudio Poggi, quien felicitó al intendente electo y compartió el festejo junto a los vecinos y referentes locales.

Poggi destacó el resultado y expresó: “Terminamos invictos el año, cumpliendo con el compromiso de llevar nuestro mensaje de trabajo y desarrollo a cada rincón de San Luis”.

Palabras del intendente electo

Durante la celebración, Olagaray agradeció el acompañamiento de los vecinos y el respaldo de su equipo de campaña. “Este es un triunfo de todos los potrerinos. Vamos a trabajar con responsabilidad, cerca de la gente y con el objetivo de seguir haciendo crecer nuestra localidad”, manifestó ante los presentes.

El flamante intendente también reconoció a sus adversarios y valoró el clima de respeto que predominó durante la contienda electoral. “Fue una elección muy pareja, y eso demuestra el compromiso de los vecinos por participar y decidir el futuro de Potrero”, agregó.

Contexto político y relevancia del resultado

El resultado en Potrero de los Funes tiene un significado especial dentro del mapa político provincial, ya que refuerza la presencia del espacio Ahora San Luis, que lidera el gobernador Poggi, en una de las localidades más importantes del circuito turístico de San Luis.

Con este triunfo, el oficialismo provincial consolida su posición en el territorio y suma un nuevo municipio a su administración. La diferencia de apenas siete votos refleja la paridad de fuerzas en la región y anticipa una gestión que deberá sostener el diálogo con todos los sectores.

Una elección marcada por la participación

La contienda electoral en Potrero de los Funes fue una de las más observadas del calendario municipal. Los comicios se desarrollaron con normalidad, bajo la supervisión de la Justicia Electoral Provincial y con la colaboración de la Policía de San Luis. No se registraron incidentes ni impugnaciones relevantes.

Al cierre del escrutinio, las autoridades destacaron la alta participación ciudadana, que superó las expectativas y reafirmó el compromiso de la comunidad con el sistema democrático. El proceso contó además con la presencia de fiscales de todas las fuerzas políticas, lo que garantizó la transparencia del resultado.

Lo que viene

Con su victoria, Ignacio Olagaray asumirá formalmente la intendencia de Potrero de los Funes en los próximos días, una vez concluido el escrutinio definitivo. Su gestión se enfocará en fortalecer el desarrollo turístico, mejorar la infraestructura local y promover la participación ciudadana.

El gobernador Poggi remarcó que el nuevo intendente contará con el apoyo del Ejecutivo provincial para “trabajar mancomunadamente en proyectos que impulsen el crecimiento económico y la calidad de vida de los vecinos”.

De esta manera, Potrero de los Funes inicia una nueva etapa política bajo la conducción de un dirigente joven que promete continuar el proceso de desarrollo local con una mirada integradora y de gestión cercana a la comunidad.