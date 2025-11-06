San Luis se suma a relevamiento nacional de sus docentes

Alivio fiscal para vecinos cumplidores de Ciudad de Mendoza
El esquema prevé un 10% de descuento para quienes tengan la tasa cancelada al 18 de diciembre de 2025, y otro 10% adicional si también la tenían al 31 de diciembre de 2024
Impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. se realizará desde el 10 de noviembre un relevamiento nacional del personal educativo de la provincia.Política06/11/2025Redacción CuyoNoticias
Desde el próximo 10 de noviembre, docentes y no docentes de todos los niveles del sistema educativo de San Luis —excepto el universitario— deberán completar el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), un operativo federal impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación.
El ReNPE busca contar con información actualizada sobre el personal docente y no docente del país. En San Luis, participarán establecimientos de gestión estatal, privada, generativa y autogestionada. Deberán registrarse todos los agentes activos o inactivos con funciones educativas, tanto del ámbito urbano como rural.
El proceso comenzó con la carga de la nómina institucional por parte de los equipos directivos y continuará con la inscripción individual, que podrá realizarse desde la aplicación MiArgentina o en la web oficial.
El relevamiento permitirá conocer la cantidad, distribución y características del personal educativo, incorporando los datos a la Base Nacional Homologada y al Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE).
Desde 2004 no se disponía de información nacional actualizada sobre este sector. Por ello, los resultados del ReNPE serán clave para planificar políticas públicas educativas basadas en evidencia y adecuadas a la realidad de cada jurisdicción.
