Quines: historia y turismo en San Luis
Quines, en el norte de San Luis, combina historia, cultura y naturaleza. La Chimenea, su emblema patrimonial, es símbolo de identidad y atractivo turístico.
San Juan abrió la segunda edición del programa Argentina Exporta 2025, que brinda asistencia técnica a empresas para crecer en mercados internacionales.Economía24/08/2025Periodistas CuyoNoticias
El Gobierno de San Juan anunció la apertura de la segunda edición 2025 del programa Argentina Exporta, una iniciativa de alcance federal que busca impulsar la internacionalización de empresas locales con potencial de crecimiento en mercados externos.
La propuesta, diseñada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), es implementada en la provincia por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior.
Cada empresa seleccionada contará con la asistencia de un técnico especializado, designado en conjunto con la provincia, para realizar un diagnóstico inicial y elaborar un plan de negocios a medida. El programa tiene una duración de 100 días, distribuidos en tres etapas:
Diagnóstico y plan de acción (20 días)
Tratamiento aduanero y definición de mercados potenciales (30 días)
Investigación de mercados y desarrollo del plan exportador (50 días)
Al finalizar el proceso, las firmas participantes podrán acceder a otras herramientas que ofrece la Agencia, como la participación en ferias internacionales y rondas de negocios.
La selección de empresas se realizará a partir de un formulario de preinscripción, evaluado mediante una matriz de variables cualitativas y cuantitativas. El cupo es limitado y no podrán postularse empresas monotributistas de bienes.
Las preinscripciones estarán abiertas del 13 de agosto al 1 de septiembre, mientras que el programa iniciará el 8 de septiembre. Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial de la Agencia.
Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Comercio Exterior del Gobierno de San Juan al correo [email protected] o escribir a [email protected].
