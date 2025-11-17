Fecovita reorganiza Bodega Resero y apunta a crecer en San Juan

Luigi Bosca, elegida “Mejor Bodega del Nuevo Mundo”
La prestigiosa revista Wine Enthusiast distinguió a la bodega en los Wine Star Awards 2025, uno de los reconocimientos más influyentes de la industria vitivinícola mundial.
El grupo encara una reconfiguración estratégica de Bodega Resero, en Albardón, para incrementar hasta un 30% su volumen de molienda respecto de la última vendimia.
La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas confirmó que el plan se desarrolla junto a Mostos Concentrados Argentina (MCA), con quien está asociada desde 2004. Ambas compañías destacaron que el actual contexto ofrece una oportunidad de expansión para el sector.
Con esta reconfiguración, Bodega Resero, tradicional productora de vinos sanjuaninos, incorporará de manera estable la elaboración de mosto, pasando a ser una pieza clave dentro del esquema operativo del Grupo. “Estamos viendo un fuerte crecimiento en la industria del mosto y necesitamos mayor capacidad operativa. Por eso estamos refuncionalizando Bodega Resero para concentrar allí una parte significativa de la molienda y la elaboración. Esto nos permitirá aumentar los volúmenes de venta y desarrollar productos acordes a las exigencias del mercado actual”, explicó Rubén Panella, presidente de Fecovita.
Los directivos señalaron que el incremento de la molienda permitirá consolidar la presencia de la empresa en mercados estratégicos como Estados Unidos, además de ampliar su participación en China y Japón, donde la demanda de mosto continúa en alza.
MCA, perteneciente a la familia Estornell, opera en Santa Lucía con una capacidad instalada de 4.000 toneladas mensuales de mosto concentrado y certificaciones internacionales de calidad. En cuanto a los destinos de exportación, Estornell destacó: “Nuestros productos cumplen estándares globales que nos permiten abastecer a clientes como Coca Cola, Pepsico y Tropicana”.
Acerca de la marca Resero, afirmó que "Hace dos meses la relanzamos en Buenos Aires y estamos haciendo grandes esfuerzos comerciales para competir en los segmentos de botella, botellón y tetra. Tenemos grandes expectativas por la excelente relación precio-calidad y la fortaleza de la marca”.
Bodega Resero fue adquirida por Fecovita en 2006 y es una de las plantas más importantes de San Juan, con una capacidad de guarda de hasta 36 millones de litros. Según destacó la compañía, la ampliación de actividades no solo optimizará el rendimiento industrial, sino que tendrá un impacto directo en la economía local: permitirá sostener y, potencialmente, incrementar el empleo de las familias sanjuaninas vinculadas a la producción vitivinícola, uno de los sectores emblemáticos de la provincia.
