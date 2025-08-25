La 4ta fecha de la temporada fue para Facundo Ambrossi

Volvio a perder Godoy Cruz y su presente es preocupante
En el Feliciano Gambarte donde nunca ganó desde su regreso perdió con Vélez Sarsfield 2 a 0, está solo tres puntos arriba de Talleres y Aldosivi en la tabla anual.
El representante de la escuadra de la Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador del capítulo 4 de la temporada de pista y critérium 2025,Deportes25/08/2025Deportes CuyoNoticias
El segundo lugar fue para Maatías Contreras, también del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Felipe Pizarro del equipo Diberboll.
La competencia se realizó en el departamento de Capital, sobre un circuito de 900 metros que se recorrieron durante 50 minutos y una vuelta final.
Resultados
1. Abeiro, Luciano
2. Abeiro, Mario
1. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)
3. Pizarro, Felipe (Diberboll)
4. Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)
5. Stern, Matías
Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Capital y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más - reza el comunicado de la Asociación Cicista Mendocina- a través de su página oficial
La 5ta fecha de la temporada de pista se disputará el sábado 30 de agosto en Parque San Vicente , departamento de Godoy Cruz, para que el aficionado al deporte pedal vuelva a disfrutar de una nueva jornada de ciclismo.
En el Feliciano Gambarte donde nunca ganó desde su regreso perdió con Vélez Sarsfield 2 a 0, está solo tres puntos arriba de Talleres y Aldosivi en la tabla anual.
Empató Guaymallén (hoy cumple 107 años), golearon a Huracán, perdió FADEP y empató Argentina, una de las fechas con mayor cantidad de goles.
El partido entre el Millonario y el Tatengue se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas por 8vos de final de la Copa Argentina el jueves 28 de agosto a las 21.15.
El Pity tapó un penal en tiempo cumplido para que Huracán salvara un punto ante San Martin que sigue puntero, Gutierrez perdió en San Luis ante Estudiantes.
Fue empate ante Los Andes, sigue resignando puntos el Cruzado (el miercoles perdió en Tucumán con San Martin), pero sigue ocupando el 8vo lugar en su grupo.
Un punto de visitante era negocio pero el Lobo mendocino fue ambicioso y fue a buscar el triunfo, en tiempo adicional se quedó con las manos vacías.
Un gol anulado a Independiente Rivadavia y un penal para Tigre en tiempo adicional dejaron dudas, la Lepra y el Matador terminaron empatados en uno.
Dos pupilos de Pablo Chacón, el Turco Abraham Buonarrigo y el peruano Diego Quiñones los principales protagonistas de la velada boxística del 6 de setiembre.
En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridad
Una encuesta de Booking,com revela situales vividas por turistas argentinos, tales como quedarse dormido en el transporte público hasta entrar en la habitación equivocada.
El Gobierno de San Luis avanza en la construcción de 800 viviendas. Las primeras 600 ya superan el 90% y las 200 nuevas alcanzan un 85% de ejecución.
San Juan abrió la segunda edición del programa Argentina Exporta 2025, que brinda asistencia técnica a empresas para crecer en mercados internacionales.
En 1825, José de San Martín escribió consejos a su hija Merceditas, un legado de valores morales, respeto, humildad y amor por la Patria.