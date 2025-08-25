La 4ta fecha de la temporada fue para Facundo Ambrossi

El segundo lugar fue para Maatías Contreras, también del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Felipe Pizarro del equipo Diberboll.

La competencia se realizó en el departamento de Capital, sobre un circuito de 900 metros que se recorrieron durante 50 minutos y una vuelta final.

Resultados

Categoría Juveniles

1. Abeiro, Luciano

2. Abeiro, Mario

Categoría Élite

1. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)

2. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)

3. Pizarro, Felipe (Diberboll)

4. Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)

5. Stern, Matías

Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Capital y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más - reza el comunicado de la Asociación Cicista Mendocina- a través de su página oficial

La 5ta fecha de la temporada de pista se disputará el sábado 30 de agosto en Parque San Vicente , departamento de Godoy Cruz, para que el aficionado al deporte pedal vuelva a disfrutar de una nueva jornada de ciclismo.