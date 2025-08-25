El Círculo Médico de San Luis (CMSL) resolvió dejar sin efecto el cobro de un plus que había ordenado aplicar a los afiliados de Dosep, la obra social del Estado provincial. La decisión fue comunicada en las últimas horas a los profesionales asociados mediante un escrito en el que la comisión directiva expresó su “vocación de diálogo” y la intención de alcanzar “un nuevo convenio justo para ambas partes y la ciudadanía”.

La medida abre ahora un escenario distinto en la relación entre el Círculo Médico y la obra social. Según se informó, Dosep trabajará de aquí en más en dos vías: podrá hacerlo en conjunto con el Círculo o directamente con los profesionales que decidan no cobrar montos adicionales a los empleados públicos.

Una medida que tensó la relación

El cobro del plus había generado una fuerte polémica y derivó en la decisión de Dosep de cortar el vínculo con el CMSL, comunicando que se vincularía directamente con los médicos que mantuvieran el acuerdo sin imponer costos extra a los afiliados.

El viernes 16 de agosto, el director de Dosep, Arturo Vergara, fue categórico al cuestionar la medida tomada por la conducción del Círculo Médico:

“Desde la obra social fuimos claros. El cobro de un plus constituye un incumplimiento contractual. Así lo manifestamos a las 11:00 y, sin embargo, a las 15:00 el Círculo Médico de San Luis ordenó implementarlo. Este accionar demuestra que la actual conducción de esa entidad no tiene voluntad de cumplir lo acordado, sino de imponer irracionalmente su postura”, afirmó el funcionario.



Diálogo en agenda

Tras la marcha atrás con el cobro del plus, se abre una etapa en la que se intentará recomponer la relación. El CMSL remarcó su intención de mantener instancias de negociación para alcanzar un nuevo convenio que dé previsibilidad tanto a los médicos como a la obra social y a los miles de afiliados que dependen de la cobertura.