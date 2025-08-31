El Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza, permanecerá abierto durante toda la jornada del 1 de septiembre 2025 a partir de las 10:00 horas, habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

La Coordinación del Paso Fronterizo informó que el tránsito se podrá realizar durante las 24 horas, tanto para particulares como para transporte de carga y de pasajeros.

No obstante, se recomendó a los conductores circular con extrema precaución debido a la posible formación de hielo en sectores con sombra, lo que podría dificultar la adherencia en la calzada.

Este corredor internacional es uno de los pasos fronterizos más utilizados entre Argentina y Chile, clave para el comercio y el turismo en la región de Cuyo.