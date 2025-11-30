Triple premio para Grupo Lorenzo en gala de AEM 2025

Gerardo Lorenzo, referente principal de Grupo Lorenzo, fue distinguido como Ejecutivo del Año 2025 en la Cena Anual de la Asociación de Empresarios de Mendoza. El reconocimiento se completó con otros dos premios que destacaron a la firma por su desempeño comercial y su capacidad de generar empleo, consolidándola como líder regional.

Una noche de reconocimientos para el sector empresarial



La cena de AEM, uno de los eventos más esperados del calendario empresarial mendocino, reunió a representantes de distintos rubros para celebrar el esfuerzo, la innovación y la competitividad del sector privado. En ese contexto, el máximo galardón individual fue para Gerardo Lorenzo, quien recibió el premio Ejecutivo del Año 2025 por su trayectoria, su visión estratégica y el impacto de su trabajo en el mercado local. El reconocimiento fue recibido entre aplausos y con un fuerte acompañamiento del sector automotor, donde el grupo ha construido una posición destacada.



Al momento de tomar la palabra, Lorenzo agradeció el premio y compartió una reflexión sobre el contexto empresarial actual. Señaló que este tipo de distinciones reafirman el rumbo de trabajo y alientan a seguir creciendo. También mencionó los desafíos de la actividad en el país y la importancia de sostener un desarrollo que permita a las empresas generar más oportunidades. Su mensaje enfatizó la necesidad de una economía estable, con condiciones para invertir y proyectar a largo plazo.

Más premios para el grupo empresario



Además del reconocimiento individual, la empresa recibió dos distinciones clave que reforzaron su protagonismo en la velada. Grupo Lorenzo fue elegido como Mejor Empresa del Sector Comercial, un premio que destaca su desempeño institucional, su crecimiento sostenido y su presencia en tres provincias. También obtuvo el reconocimiento como Empresa Generadora de Nuevos Empleos, un indicador que refleja su aporte al entramado económico y al desarrollo laboral de la región cuyana. Ambas distinciones ratifican su capacidad de expansión y su rol en el impulso productivo local.



Desde la organización del evento, se remarcó que los premios buscan poner en valor a compañías que llevan adelante proyectos sólidos, con impacto medible y con compromiso con la comunidad. En ese sentido, la performance de Grupo Lorenzo se posicionó como un ejemplo dentro del sector automotriz, no solo por su crecimiento comercial sino también por su contribución a la movilidad, la formalidad laboral y la competitividad regional. La triple mención lo dejó como uno de los grandes protagonistas de la noche.

---

Una estructura empresarial en permanente expansión



Los resultados obtenidos encuentran sustento en la estructura que Grupo Lorenzo consolidó en los últimos años. El conglomerado es hoy el conjunto de concesionarias más importante de Cuyo, con presencia en Mendoza, San Juan y San Luis. Su red integra marcas de alto volumen y otras de líneas específicas, lo que le permite llegar a diversos segmentos del mercado. Entre sus unidades se encuentran JC Lorenzo (Ford), Lorenzo Automotores (Fiat), Lorwest (Jeep y Ram), Lorenzo Automobile (Peugeot y Citroën) y las firmas MotoKi, Voge y BAIC. A ellas se suma Autoferia, que comercializa vehículos usados y modelos de Shineray, JMC y JAC.

---

Un grupo que marca tendencia en la región



Con esta cobertura y una política de expansión planificada, el grupo se convirtió en un actor central dentro del ecosistema automotor cuyano. La profesionalización de sus equipos, la incorporación de tecnología y la ampliación de servicios complementarios fortalecen su competitividad. Los premios recibidos en la Cena Anual de AEM funcionan como un reconocimiento al trabajo realizado y también como un estímulo para los desafíos que vienen. Para el sector, la distinción señala el valor de proyectos que apuestan a la región y que sostienen un crecimiento capaz de generar empleo, inversión y nuevas oportunidades para la comunidad.