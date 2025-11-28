San Juan inicia los preparativos para las Colonias de Verano

La provincia de San Juan arrancó los preparativos para las Colonias de Verano 2026, que iniciarán el 7 de enero y se extenderán hasta el 30. El primer encuentro con referentes municipales permitió definir las bases del programa, que espera reunir a más de 25 mil participantes en al menos 92 predios distribuidos en todas las localidades.

El objetivo es ofrecer actividades recreativas, deportivas y formativas para niños y niñas de 6 a 12 años, personas mayores de 60 y personas con discapacidad. El programa apunta a garantizar igualdad de oportunidades, promover hábitos saludables y mantener el aporte nutricional durante el receso escolar. La organización está a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias junto a los municipios, que seleccionan los predios y coordinan las inscripciones, previstas para los próximos días.





Para inscribirse, se solicitará fotocopia del DNI (en el caso de menores, también la de los padres o tutor), un formulario de autorización del Ministerio de Familia y un apto médico. La mayoría de los predios contará con piletas; en los que no, se organizarán otras actividades al aire libre.

La edición 2026 tendrá como eje temático la importancia de la energía solar, con propuestas para promover su conocimiento y beneficios. También habrá contenidos integrales orientados a la formación de los participantes.

Se estima que entre 2.000 y 3.000 personas trabajarán como monitores y profesores, incluyendo unas 30 personas con discapacidad, duplicando la participación laboral respecto de 2025. Todo el personal recibirá capacitación previa.

Las colonias funcionarán de lunes a viernes, de 8 a 13, con desayuno y almuerzo para cada participante.