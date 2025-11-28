San Juan inicia los preparativos para las Colonias de Verano

San Luis celebró la fiesta patronal de la Medalla Milagrosa
La comunidad puntana conmemoró una de sus celebraciones religiosas más sentidas, tradición profundamente arraigada en la vida barrial y en la devoción mariana de cientos de familias.
Las Colonias de Verano 2026 comenzarán el 7 de enero y se extenderán hasta el 30 de ese mes. La iniciativa convocará a más de 25 mil participantes en al menos 92 predios de todas las localidades.Sociedad28/11/2025Redacción CuyoNoticias
La provincia de San Juan arrancó los preparativos para las Colonias de Verano 2026, que iniciarán el 7 de enero y se extenderán hasta el 30. El primer encuentro con referentes municipales permitió definir las bases del programa, que espera reunir a más de 25 mil participantes en al menos 92 predios distribuidos en todas las localidades.
El objetivo es ofrecer actividades recreativas, deportivas y formativas para niños y niñas de 6 a 12 años, personas mayores de 60 y personas con discapacidad. El programa apunta a garantizar igualdad de oportunidades, promover hábitos saludables y mantener el aporte nutricional durante el receso escolar. La organización está a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias junto a los municipios, que seleccionan los predios y coordinan las inscripciones, previstas para los próximos días.
Para inscribirse, se solicitará fotocopia del DNI (en el caso de menores, también la de los padres o tutor), un formulario de autorización del Ministerio de Familia y un apto médico. La mayoría de los predios contará con piletas; en los que no, se organizarán otras actividades al aire libre.
La edición 2026 tendrá como eje temático la importancia de la energía solar, con propuestas para promover su conocimiento y beneficios. También habrá contenidos integrales orientados a la formación de los participantes.
Se estima que entre 2.000 y 3.000 personas trabajarán como monitores y profesores, incluyendo unas 30 personas con discapacidad, duplicando la participación laboral respecto de 2025. Todo el personal recibirá capacitación previa.
Las colonias funcionarán de lunes a viernes, de 8 a 13, con desayuno y almuerzo para cada participante.
La comunidad puntana conmemoró una de sus celebraciones religiosas más sentidas, tradición profundamente arraigada en la vida barrial y en la devoción mariana de cientos de familias.
Martín de la Rocha, de 18 años, cerró su etapa escolar con un logro poco común: desde sala de 3 hasta sexto año del Secundario no faltó un solo día a clases.
Una joven de 23 años dio a luz frente a la Seccional 4ª de San Luis. El accionar policial y médico permitió que madre e hijo fueran trasladados en buen estado.
Mendoza garantiza un calendario escolar con 190 días de clase y mayor carga horaria que el resto del país por tener una jornada media hora más extensa
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
San Luis atraviesa días de temperaturas inusualmente altas para noviembre y podría enfrentar una ola de calor, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
El proyecto musical Menguante, creado por el artista mendocino Ismael Páez, presentará en vivo su álbum debut el viernes 28 de noviembre a las 21 en la Sala Chalo Tulián del Espacio Julio Le Parc.
La segunda edición de Actitud “La Fiesta” reunió a más de 300 invitados con música, platos clásicos, vinos mendocinos y un homenaje a la tradición italiana.
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
San Luis atraviesa días de temperaturas inusualmente altas para noviembre y podría enfrentar una ola de calor, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.