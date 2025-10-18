Cinco vinos sanjuaninos logran Gran Oro 2025

Un estudio revela las costumbres viajeras en Cuyo
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
Cinco vinos de San Juan alcanzaron el máximo reconocimiento en el XXXVII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2025. El evento consolidó a la provincia como una de las principales productoras vitivinícolas del país.
El certamen fue organizado por el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan, con apoyo del Gobierno provincial, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y las cámaras locales del sector.
Los vinos premiados con Gran Oro
Los galardonados fueron:
AVANTI Syrah 2023 (Bodega y Viñedos Pie de Palo)
SOMEWHERE ELSE Malbec 2024 (Bodegas San Juan de la Frontera)
MORA NEGRA Bonarda-Malbec 2023 de guarda (Grupo Peñaflor)
XUMEK Malbec 2024 de guarda (Los Vinos del Sol S.A.)
TRESPIRA2 Gran Reserva Malbec de guarda 2022 (Tres Pirados Wine)
En total, se distinguieron 181 vinos de 69 bodegas de todo el país, con fuerte presencia sanjuanina.
Trabajo conjunto y apoyo estatal
Durante el encuentro, el ministro Gustavo Fernández destacó el compromiso del gobernador Marcelo Orrego con la industria madre de la provincia. Señaló medidas como el financiamiento de cosechas, la campaña contra la polilla de la vid y la incorporación de energías renovables en bodegas.
La organización subrayó que la Cata San Juan refleja el esfuerzo conjunto de bodegas, enólogos y el Estado provincial para impulsar calidad, innovación y competitividad en el mercado nacional e internacional.
Un evento de gran convocatoria
El concurso reunió a cerca de 300 invitados, entre autoridades, enólogos, bodegueros y auspiciantes, en el Salón Grazia. La edición 2025 volvió a poner en valor la identidad de los vinos sanjuaninos y su proyección en el mundo.
