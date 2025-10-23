San Juan sede del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025

Por primera vez en la historia, San Juan recibirá de manera simultánea todos los Campeonatos Panamericanos de Hockey sobre Patines, tanto de Clubes como de Selecciones Nacionales, en las categorías Senior y Sub-19, para las ramas masculina y femenina.



El Estadio Aldo Cantoni será el epicentro de una competencia que no solo promete alto nivel deportivo, sino también un importante impacto turístico y económico, reafirmando el perfil internacional de la provincia en la antesala de los World Skate Games 2026.

El evento se desarrollará del 2 al 15 de noviembre, convirtiendo a la provincia en el epicentro del hockey panamericano.



Cronograma

Campeonato Panamericano de Clubes: del 2 al 8 de noviembre

Campeonato Panamericano de Selecciones: del 10 al 15 de noviembre

Los clubes campeones obtendrán clasificación directa a los Mundiales de Clubes 2026, dentro del calendario internacional de la World Skate.

Sedes deportivas

Los encuentros se disputarán en cinco escenarios sanjuaninos:

Estadio Aldo Cantoni (Parque de Mayo, San Juan)

Colonia Unidas Richet y Zapata (Calle Cordillera de los Andes 3352, San Juan)

Deportivo Unión Estudiantil (Calle Carlos Lencinas Este 1796, Santa Lucía)

Unión Deportiva Bancaria (Calle Centenario Sur 1150, Rivadavia)

Concepción Patín Club (Calle Martín Güemes Norte, San Juan)



Equipos participantes – Campeonato Panamericano de Clubes 2025

(Clasificatorio a los Mundiales de Clubes 2026)

Del 2 al 8 de noviembre

Senior Masculino

Argentina:

Banco Hispano (San Juan)

Casa de Italia (Mendoza)

Centro Valenciano (San Juan)

Club A. Unión (San Juan)

Concepción Patín Club (San Juan)

Huracán (Buenos Aires)

IMPSA (Mendoza)

Lomas de Rivadavia (San Juan)

Olimpia Patín Club (San Juan)

Recreativo Bochas Club (Entre Ríos)

Richet y Zapata (San Juan)

San Martín (Mendoza)

Unión Deportiva Bancaria (San Juan)

Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:

Estudiantil San Miguel

Miguel León Prado

Red Star

San Jorge

Thomas Bata

Colombia:

Corazonista Bogotá

Super Patín

Senior Femenino

Argentina:

Andes Talleres (Mendoza)

Concepción Patín Club (San Juan)

Deportivo Aberastain (San Juan)

IMPSA (Mendoza)

Murialdo (Mendoza)

Sindicato Empleados de Comercio (San Juan)

Social San Juan (San Juan)

Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:

Barcelona Marruecos

Independiente de La Florida

Miguel León Prado

Argentina (Entre Ríos):

Paraná Rowin Club

Sub-19 Masculino

Argentina:

Banco de Mendoza

Banco Hispano (San Juan)

Club Deportivo Unión Estudiantil (San Juan)

Club Social San Juan

Concepción Patín Club (San Juan)

IMPSA (Mendoza)

Leonardo Murialdo (Mendoza)

Olimpia Patín Club (San Juan)

San Martín (Mendoza)

Chile:

Barcelona Marruecos

Independiente de La Florida

Miguel León Prado

Thomas Bata

Colombia:

Corazonista Bogotá

FCM Rolling

Huracanes

Super Patín

Sub-19 Femenino

Argentina:

Concepción Patín Club (San Juan)

Deportivo Aberastain (San Juan)

IMPSA (Mendoza)

Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:

Barcelona Marruecos

Independiente de La Florida

Thomas Bata

Colombia:

Orion

Pumas Cali Hockey Club

Real Hockey Club

Selecciones Nacionales – Campeonato Panamericano de Naciones 2025

(Clasificatorio para los próximos World Skate Games 2026)

Del 10 al 15 de noviembre



Participarán las selecciones nacionales de:

Argentina

Chile

Colombia

Brasil

Estados Unidos





