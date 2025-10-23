Paso Cristo Redentor Habilitado

San Juan sede del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025

Con la presencia de más de 60 clubes y 5 selecciones nacionales, San Juan volverá a consolidarse como capital mundial del hockey sobre patines.

Deportes23/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

panamericano hockeyPor primera vez en la historia, San Juan recibirá de manera simultánea todos los Campeonatos Panamericanos de Hockey sobre Patines, tanto de Clubes como de Selecciones Nacionales, en las categorías Senior y Sub-19, para las ramas masculina y femenina.

El Estadio Aldo Cantoni será el epicentro de una competencia que no solo promete alto nivel deportivo, sino también un importante impacto turístico y económico, reafirmando el perfil internacional de la provincia en la antesala de los World Skate Games 2026.

aldo cantoni san juanEl Aldo Cantoni recibe a la élite mundial del hockey

El evento se desarrollará del 2 al 15 de noviembre, convirtiendo a la provincia en el epicentro del hockey panamericano. 

Cronograma

Campeonato Panamericano de Clubes: del 2 al 8 de noviembre
Campeonato Panamericano de Selecciones: del 10 al 15 de noviembre
Los clubes campeones obtendrán clasificación directa a los Mundiales de Clubes 2026, dentro del calendario internacional de la World Skate.

Sedes deportivas
Los encuentros se disputarán en cinco escenarios sanjuaninos:

Estadio Aldo Cantoni (Parque de Mayo, San Juan)
Colonia Unidas Richet y Zapata (Calle Cordillera de los Andes 3352, San Juan)
Deportivo Unión Estudiantil (Calle Carlos Lencinas Este 1796, Santa Lucía)
Unión Deportiva Bancaria (Calle Centenario Sur 1150, Rivadavia)
Concepción Patín Club (Calle Martín Güemes Norte, San Juan)
 
Equipos participantes – Campeonato Panamericano de Clubes 2025
(Clasificatorio a los Mundiales de Clubes 2026)
Del 2 al 8 de noviembre

Senior Masculino
Argentina:
Banco Hispano (San Juan)
Casa de Italia (Mendoza)
Centro Valenciano (San Juan)
Club A. Unión (San Juan)
Concepción Patín Club (San Juan)
Huracán (Buenos Aires)
IMPSA (Mendoza)
Lomas de Rivadavia (San Juan)
Olimpia Patín Club (San Juan)
Recreativo Bochas Club (Entre Ríos)
Richet y Zapata (San Juan)
San Martín (Mendoza)
Unión Deportiva Bancaria (San Juan)
Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:
Estudiantil San Miguel
Miguel León Prado
Red Star
San Jorge
Thomas Bata

Colombia:
Corazonista Bogotá
Super Patín

Senior Femenino
Argentina:
Andes Talleres (Mendoza)
Concepción Patín Club (San Juan)
Deportivo Aberastain (San Juan)
IMPSA (Mendoza)
Murialdo (Mendoza)
Sindicato Empleados de Comercio (San Juan)
Social San Juan (San Juan)
Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:
Barcelona Marruecos
Independiente de La Florida
Miguel León Prado

Argentina (Entre Ríos):
Paraná Rowin Club

Sub-19 Masculino
Argentina:
Banco de Mendoza
Banco Hispano (San Juan)
Club Deportivo Unión Estudiantil (San Juan)
Club Social San Juan
Concepción Patín Club (San Juan)
IMPSA (Mendoza)
Leonardo Murialdo (Mendoza)
Olimpia Patín Club (San Juan)
San Martín (Mendoza)

Chile:
Barcelona Marruecos
Independiente de La Florida
Miguel León Prado
Thomas Bata

Colombia:
Corazonista Bogotá
FCM Rolling
Huracanes
Super Patín

Sub-19 Femenino
Argentina:
Concepción Patín Club (San Juan)
Deportivo Aberastain (San Juan)
IMPSA (Mendoza)
Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:
Barcelona Marruecos
Independiente de La Florida
Thomas Bata

Colombia:
Orion
Pumas Cali Hockey Club
Real Hockey Club

 Selecciones Nacionales – Campeonato Panamericano de Naciones 2025
(Clasificatorio para los próximos World Skate Games 2026)
Del 10 al 15 de noviembre

Participarán las selecciones nacionales de:

Argentina
Chile
Colombia
Brasil
Estados Unidos
 

