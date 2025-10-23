Maribel Aguirre ganó el Tour Femenino de Uruguay

Entregaron más financiamientos a clubes de San Luis
Apoyo al deporte infantojuvenil: 18 entidades recibieron apoyo económico para mejorar su infraestructura y promover espacios de contención y desarrollo.
La ciclista sanjuanina nacida en Rawson finalizó al frente de la clasificación general que la competencia que convocó a 60 ciclistas en Colonia del Sacramento.Deportes23/10/2025Deportes CuyoNoticias
Maribel Aguirre (26 años) se consagró campeona de la octava edición del Tour Femenino Internacional 2025. La competencia femenina de ciclismo en ruta concluyó el fin de semana en Colonia, Uruguay, con un nutrido pelotón de 60 ciclistas, la mayoría de nacionalidad uruguaya y argentina.
La ciclista sanjuanina fue refuerzo del equipo bonaerense Bragado Femenino, y lo lideró hasta darle la victoria. Terminó al frente de la clasificación general de la carrera. En los demás puestos de privilegio finalizó 2° Florencia Revetria (Armonía Cycles de Fray Bentos), 3° Jennifer Francone (Team D’Amico), 4° María Yanina Acosta (Team D’Amico) y 5° Alejandra Valoris (Pablo González Bikes).
La deportista de oriunda de Rawson ganó la contrarreloj en la primera etapa, y ese triunfo le fue clave para mantenerse en el liderazgo de la general.
También participaron otras representantes de San Juan: es el caso de Abril Capdevila, quien finalizó la carrera como subcampeona de la categoría Sub 23. Reforzó a la escuadra Pablo González Bikes, que también se quedó con el Premio Sprinter.
En esta categoría, la primera fue Revetria (Armonía) y tercera Romina Rodríguez (Alianza Uruguay). En las divisionales restantes las ganadoras fueron Rosina Bertolini, en Máster 45 años; Xiomara Morales, en Junior; y Valeria Mesa, en General Cima.
Créditos: Prensa Tour Femenino Internacional.
Apoyo al deporte infantojuvenil: 18 entidades recibieron apoyo económico para mejorar su infraestructura y promover espacios de contención y desarrollo.
La Ciudad de Mendoza invitó a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años a participar de los entrenamientos gratuitos de esta disciplina.
El tradicional evento deportivo se realizará el sábado 29 de noviembre, con largada a las 21.30 h desde la explanada de la Casa de Gobierno.
El seleccionado M17 mostró un crecimiento notable en Formosa. Pese a los resultados, el balance fue positivo y deja buenas perspectivas a futuro.
El “Turco” asumirá por tercera vez en el Tomba luego de la salida de Walter Ribonetto. Llega para buscar la permanencia en Primera División.
Mas de 1.500 competidores y familiares de los corredores colmaron el paseo ubicado en el Paque del Acceso Este en la cuarta edición de esta competencia.
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.
A los 65 años con más de tres décadas siendo "La Voz del Estadio" acompañando a los equipos mendocinos partió a la eternidad José Errico, dejó muchisimos amigos.
El Municipio avanza con obras en plazas, parques y paseos para mejorar la calidad de vida y fortalecer la convivencia.Un plan que transforma Godoy Cruz
La iniciativa busca fomentar la detección temprana del cáncer de mama en San Juan. Durante todo el mes, la Unidad de Mama realiza estudios gratuitos y sin turno previo.
Se trata del sitio destinado a brindar acompañamiento a personas en la etapa final de su vida. Se firmó un convenio con la Fundación Manos Abiertas
El Tribunal Oral N° 4 de Lomas de Zamora absolvió al exfutbolista de Boca tras el retiro de la acusación por parte de la denunciante.
Apoyo al deporte infantojuvenil: 18 entidades recibieron apoyo económico para mejorar su infraestructura y promover espacios de contención y desarrollo.