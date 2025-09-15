Calendario para temporada de ruta en San Juan

Inauguran nuevo espacio en el Polideportivo Biritos
Federación Ciclista Sanjuanina (FCS) publicó recientemente el calendario tentativo y sujeto a modificaciones, para la temporada de ciclismo en ruta 2025-2026. El campeonato contará con 15 fechas, comenzará a principio de noviembre y concluirá a mediados de marzo.
Noviembre 2025
Fecha 1 – Domingo 02/11
Circuito Albardón – 1 etapa – 120 KM – Organización: Unión Vecinal Manuel Belgrano.
Fecha 2 – Sábado 22/11 y Domingo 23/11
Clásica Doble Calingasta – 2 etapas – 250 KM – Organización: subcomisión de ciclismo de Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.
Fecha 3 – Viernes 28/11 a Domingo 30/11
Clásica Doble Chepes – 4 etapas – 400 KM – Organización: Caucete Pedal Club.
Diciembre 2025
Fecha 4 – Domingo 07/12
Doble Cerrillo – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sergio Payaso Valdez.
Fecha 5 – Domingo 14/12
Clásica Doble Media Agua – 1 etapa – 150 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.
Fecha 6 – Domingo 21/12
Clásica Cuatro Puentes – 1 etapa – 140 KM – Organización: Fundación Planeta Ramírez.
Fecha 7 – Domingo 28/12
Circuito Sergio Payaso Valdez – 1 etapa – 120 KM – Organización: Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.
Enero 2026
Fecha 8 – Domingo 04/01
Clásica Doble Difunta Correa – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Alvear.
Fecha 9 – Viernes 09/01 a Domingo 11/01
Giro del Sol – 4 etapas – 430 KM – Organización: Fundación para el Progreso.
Fecha 10 – Domingo 18/01
Circuito ‘Homenaje al Ciclista’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: Huracán Cicles Club.
Fecha 11 – Viernes 23 enero a Domingo 01 febrero
Vuelta a San Juan – Prólogo + 9 etapas – 1.100 KM – Organización: Pedal Club Olimpia.
Febrero 2026
Fecha 12 – Domingo 08/02
Clásica Mendoza-San Juan – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.
Marzo 2026
Fecha 13 – Domingo 01/03
Circuito Santa Lucía – 1 etapa – 140 KM – Organización: Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.
Fecha 14 – Domingo 08/03
Circuito ‘Rutas del Sol’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: CMR.
Fecha 15 – Domingo 15/03
Circuito Carlos Escudero – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sol Naciente.
