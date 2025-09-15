Calendario para temporada de ruta en San Juan

Te puede interesar

Inauguran nuevo espacio en el Polideportivo Biritos Deportes CuyoNoticias Deportes 15/09/2025 La propuesta del Municipio de Godoy Cruz es fortalecer el vínculo con la comunidad y establecer un lugar para manifestar inquietudes y proponer ideas.

La sexta fecha de la temporada fue para Bruno Contreras Deportes CuyoNoticias Deportes 14/09/2025 Se disputó el 6° capítulo fecha del campeonato de pista y critérium, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.

Maipú no pudo con All Boys pero sigue en la zona pintada Deportes CuyoNoticias Deportes 14/09/2025 Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.

Descendió Sportivo Estudiantes de San Luis Deportes CuyoNoticias Deportes 14/09/2025 No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.

Godoy Cruz sigue sin poder ganar en casa Deportes CuyoNoticias Deportes 13/09/2025 Empató sin goles con Barracas Central, en la próxima fecha volverá a jugar en el Feliciano Gambarte, esta vez frente a Instituto, dirigido por el Gato Oldrá.

Lanús frenó a la Lepra mendocina en la Fortaleza Deportes CuyoNoticias Deportes 12/09/2025 El Granate, sin ser más que Independiente Rivadavia, se quedó con los 3 puntos al vencerlo por uno a cero, Centurión evitó que Lanús ampliara la diferencia.

Reconocimiento a Julieta Benedetti oro en los Panamericanos Deportes CuyoNoticias Deportes 12/09/2025 La ciclista mendocina fue agasajada junto a familias y miembros de la comunidad del ciclismo que se sumaron para acompañar este emotivo reconocimiento.