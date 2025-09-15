Paso Cristo Redentor Habilitado

Calendario para temporada de ruta en San Juan

La Federación Ciclista Sanjuanina realizó el anuncio, el campeonato iniciará el domingo 02 de noviembre con el Circuito Albardón y la Vuelta el 23 de enero.

Ciclismo, San Juan, temporada de ruta
Ciclismo San JuanTemporada de ruta

Federación Ciclista Sanjuanina (FCS) publicó recientemente el calendario tentativo y sujeto a modificaciones, para la temporada de ciclismo en ruta 2025-2026. El campeonato contará con 15 fechas, comenzará a principio de noviembre y concluirá a mediados de marzo.

Ciclismo, calendario Federación Sanjuanina

Fixture completo:

Noviembre 2025

Fecha 1 – Domingo 02/11
Circuito Albardón – 1 etapa – 120 KM – Organización: Unión Vecinal Manuel Belgrano.

Fecha 2 – Sábado 22/11 y Domingo 23/11
Clásica Doble Calingasta – 2 etapas – 250 KM – Organización: subcomisión de ciclismo de Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.

Fecha 3 – Viernes 28/11 a Domingo 30/11
Clásica Doble Chepes – 4 etapas – 400 KM – Organización: Caucete Pedal Club.


Diciembre 2025

Fecha 4 – Domingo 07/12
Doble Cerrillo – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sergio Payaso Valdez.

Fecha 5 – Domingo 14/12
Clásica Doble Media Agua – 1 etapa – 150 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.

Fecha 6 – Domingo 21/12
Clásica Cuatro Puentes – 1 etapa – 140 KM – Organización: Fundación Planeta Ramírez.

Fecha 7 – Domingo 28/12
Circuito Sergio Payaso Valdez – 1 etapa – 120 KM – Organización: Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.


Enero 2026

Fecha 8 – Domingo 04/01
Clásica Doble Difunta Correa – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Alvear.

Fecha 9 – Viernes 09/01 a Domingo 11/01
Giro del Sol – 4 etapas – 430 KM – Organización: Fundación para el Progreso.

Fecha 10 – Domingo 18/01
Circuito ‘Homenaje al Ciclista’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: Huracán Cicles Club.

Fecha 11 – Viernes 23 enero a Domingo 01 febrero
Vuelta a San Juan – Prólogo + 9 etapas – 1.100 KM – Organización: Pedal Club Olimpia.


Febrero 2026

Fecha 12 – Domingo 08/02
Clásica Mendoza-San Juan – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.

Marzo 2026

Fecha 13 – Domingo 01/03
Circuito Santa Lucía – 1 etapa – 140 KM – Organización: Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.

Fecha 14 – Domingo 08/03
Circuito ‘Rutas del Sol’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: CMR.

Fecha 15 – Domingo 15/03
Circuito Carlos Escudero – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sol Naciente.

