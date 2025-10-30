Entradas disponibles para el Panamericano de Clubes
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.Deportes30/10/2025Deportes CuyoNoticias
La Escuela Pública Autogestionada ‘Dr Carlos Juan Rodríguez’ llevará adelante la onceava edición de su tradicional maratón, que reunirá a estudiantes, docentes, familias y escuelas invitadas en una jornada de deporte, conciencia ambiental y solidaridad.
Este viernes 31 de octubre se realizará una nueva edición de la Maratón Escolar ‘Por la Paz y el Medio Ambiente’, una propuesta que combina la actividad física con valores de convivencia, cuidado del entorno y compromiso social.
Los recorridos, van de 1,5 kilómetros a 3 kilómetros, y fueron pensados para que todas las personas puedan participar, desde los niveles Inicial, Primario, Secundario y Adultos, hasta las familias y escuelas invitadas.
Además de las carreras, habrá stands educativos, juegos, música y múltiples actividades recreativas. Quienes se acerquen podrán llevar materiales reciclables, como botellas o vidrios, y recibir a cambio una planta, promoviendo hábitos sustentables. También se invita a colaborar con alimentos no perecederos, en un gesto solidario hacia la comunidad.
El otro rival del departamenteo, Argentino cayó ante Fadep y lo alcanzó en la segunda posición, quedaron dos partidos suspendidos, resolverá el Tribunal.
Destacada participación de la delegación en la competencia que reunió a los mejores exponentes de Tai Chi Chuan y Shuai Jiao (lucha china) de todo el mundo.
Del 6 al 9 de noviembre, el Club Hispano San Juan será sede de un evento que reunirá a 60 equipos de Argentina y Chile. La competencia es un clásico regional.
Ambas obras recuperaron su valor artístico y cultural gracias a un trabajo intenso de restauración, trabajos apuntan a la preservación del patrimonio cultural.
Este importantísimo torneo continental en Sub 19 y Senior de las dos ramas, llegará a San Juan desde el domingo 02 al sábado 08 de noviembre.
La competencia será en febrero en Las Leñas, donde la altitud, el paisaje y el desafío físico se unen para crear una experiencia que trasciende el deporte
La pista olímpica de Rio de Janeiro fue el escenario ideal para la gran final del Campeonato Sudamericano y Copa Latina de BMX., protagonismo mendocino.
Este jueves, calle Arístides Villanueva será el escenario de una gran fiesta para celebrar Halloween, con música en vivo, concursos, shows y promociones gastronómicas en bares y restaurantes de la zona.
El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.
A través de un convenio entre el gobierno y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, brindarán formación a integrantes y equipos técnicos de cooperativas.
