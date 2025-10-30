La Escuela Pública Autogestionada ‘Dr Carlos Juan Rodríguez’ llevará adelante la onceava edición de su tradicional maratón, que reunirá a estudiantes, docentes, familias y escuelas invitadas en una jornada de deporte, conciencia ambiental y solidaridad.

Este viernes 31 de octubre se realizará una nueva edición de la Maratón Escolar ‘Por la Paz y el Medio Ambiente’, una propuesta que combina la actividad física con valores de convivencia, cuidado del entorno y compromiso social.

Los recorridos, van de 1,5 kilómetros a 3 kilómetros, y fueron pensados para que todas las personas puedan participar, desde los niveles Inicial, Primario, Secundario y Adultos, hasta las familias y escuelas invitadas.

Además de las carreras, habrá stands educativos, juegos, música y múltiples actividades recreativas. Quienes se acerquen podrán llevar materiales reciclables, como botellas o vidrios, y recibir a cambio una planta, promoviendo hábitos sustentables. También se invita a colaborar con alimentos no perecederos, en un gesto solidario hacia la comunidad.

Un gimnasio sumó equipamiento con el financiamiento de ‘Mi Próximo Paso’

Javier Mastandrea y Paola Jofré son socios de Estatus Box un centro deportivo de artes marciales y kick boxing que funciona en la localidad serrana y que creció con el aporte de la iniciativa gubernamental.omo parte de su agenda de trabajo en Potrero de los Funes, el gobernador Claudio Poggi junto con Ignacio Olagaray, presidente del Concejo Deliberante de la localidad, visitó el emprendimiento ‘Estatus Box’, un centro deportivo que se encuentra ubicado en la avenida del Circuito y Acceso 7. En él dictan clases de karate, taekwondo y kick boxing.