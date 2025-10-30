Guaymallén ganó el clásico y es único puntero

Liga Mendocina de Futbol

La punta no se mueve del departamento Guaymallén, en Rodeo de la Cruz el Cacique se quedó con el añejo clásico ante Leonardo Murialdo y quedó puntero en soledad, aprovechando la caida del Boli de San José ante Fadep que ahora tambien es escolta y acecha Luján tras una nueva goleada, 4 a 2 ante Eva Perón. San Martín le ganó a Maipú.



19na fecha - Resultados

Lavalle 1 (López)

UNCuyo 1 (Mayorga)

Rivadavia 0

Talleres 0

Gutierrez 3 (Paez 3)

CEC 1 (Avila)

Beltrán 0

Gimnasia 1 (Ubeda)

Luzuriaga 1 (Ardiles)

Palmira (Carmona)

Eva Perón 2 (Hernández, Castro)

Luján 4 (Moreno, Mazzolo, Caballero, Chávez)

Rodeo del Medio 0

Godoy Cruz 2 (Flores, Gonzalez)

San Martin 1 (Flores)

Maipú 0

Guaymallén 4 (Soria, Fondere, Cayla, Sanfilippo)

Murialdo 2 (Rodriguez, Cortez)

Fadep 3 (Martin 2, Navarro)

Argentino 0

Posiciones

Guaymallén 47, Argentino y Fadep 44, Luján 43, Huracán y Andes Talleres 39, Gimnasia 38, Beltrán 33, Rivadavia 31, San Martín 30, Gutierrez 27, Murialdo y Godoy Cruz 26, Chacras y UNCuyo 23, CEC 22 Maipú, Eva Perón y AMUF 20, Rodeo del Medio y Palmira 17, Independiente 16, Universitario y Lavalle 15, Luzuriaga 12.







Próxima fecha

Fundación Amigos- AMUF/ Argentino-Guaymallén/ Leonardo Murialdo-San Martín / Maipú-Rodeo del Medio/ Godoy Cruz- Eva Perón/ Luján-Luzuriaga/ Independiente Rivadavia-Gutierrez/ CEC- Universitario/ Huracán Las Heras-Lavalle/ UNCuyo- Fray Luis Beltrán/ Gimnasia y Esgrima- Centro Deportivo Rivadavia/ Andes Talleres - Academia Chacras de Coria/