Guaymallén ganó el clásico y es único puntero

El otro rival del departamenteo, Argentino cayó ante Fadep y lo alcanzó en la segunda posición, quedaron dos partidos suspendidos, resolverá el Tribunal.

La punta no se mueve del departamento Guaymallén, en Rodeo de la Cruz el Cacique se quedó con el añejo clásico ante Leonardo Murialdo y quedó puntero en soledad, aprovechando la caida del Boli de San José ante Fadep que ahora tambien es escolta y acecha Luján tras una nueva goleada, 4 a 2 ante Eva Perón. San Martín le ganó a Maipú. 

Lavalle 1 (López)
UNCuyo 1 (Mayorga)

Rivadavia 0
Talleres 0

Gutierrez 3 (Paez 3)
CEC 1 (Avila) 

Beltrán 0
Gimnasia 1 (Ubeda)

Luzuriaga 1 (Ardiles)
Palmira (Carmona)

Eva Perón 2 (Hernández, Castro)
Luján 4 (Moreno, Mazzolo, Caballero, Chávez)

Rodeo del Medio 0
Godoy Cruz 2 (Flores, Gonzalez)

San Martin 1 (Flores)
Maipú 0

Guaymallén 4 (Soria, Fondere, Cayla, Sanfilippo)
Murialdo 2 (Rodriguez, Cortez)

Fadep 3 (Martin 2, Navarro)
Argentino 0

Guaymallén 47, Argentino y Fadep 44, Luján 43, Huracán y Andes Talleres 39, Gimnasia 38, Beltrán 33, Rivadavia 31, San Martín 30, Gutierrez 27, Murialdo y Godoy Cruz 26, Chacras y UNCuyo 23, CEC 22 Maipú, Eva Perón y AMUF 20, Rodeo del Medio y Palmira 17, Independiente 16, Universitario y Lavalle 15, Luzuriaga 12.

Fundación Amigos- AMUF/ Argentino-Guaymallén/ Leonardo Murialdo-San Martín / Maipú-Rodeo del Medio/ Godoy Cruz- Eva Perón/ Luján-Luzuriaga/ Independiente Rivadavia-Gutierrez/ CEC- Universitario/ Huracán Las Heras-Lavalle/ UNCuyo- Fray Luis Beltrán/ Gimnasia y Esgrima- Centro Deportivo Rivadavia/ Andes Talleres - Academia Chacras de Coria/

