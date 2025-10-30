Guaymallén ganó el clásico y es único puntero

Entradas disponibles para el Panamericano de Clubes
Más de 60 equipos de hockey sobre patines de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia continental en la provincia de San Juan
Liga Mendocina de Futbol
La punta no se mueve del departamento Guaymallén, en Rodeo de la Cruz el Cacique se quedó con el añejo clásico ante Leonardo Murialdo y quedó puntero en soledad, aprovechando la caida del Boli de San José ante Fadep que ahora tambien es escolta y acecha Luján tras una nueva goleada, 4 a 2 ante Eva Perón. San Martín le ganó a Maipú.
Lavalle 1 (López)
UNCuyo 1 (Mayorga)
Rivadavia 0
Talleres 0
Gutierrez 3 (Paez 3)
CEC 1 (Avila)
Beltrán 0
Gimnasia 1 (Ubeda)
Luzuriaga 1 (Ardiles)
Palmira (Carmona)
Eva Perón 2 (Hernández, Castro)
Luján 4 (Moreno, Mazzolo, Caballero, Chávez)
Rodeo del Medio 0
Godoy Cruz 2 (Flores, Gonzalez)
San Martin 1 (Flores)
Maipú 0
Guaymallén 4 (Soria, Fondere, Cayla, Sanfilippo)
Murialdo 2 (Rodriguez, Cortez)
Fadep 3 (Martin 2, Navarro)
Argentino 0
Guaymallén 47, Argentino y Fadep 44, Luján 43, Huracán y Andes Talleres 39, Gimnasia 38, Beltrán 33, Rivadavia 31, San Martín 30, Gutierrez 27, Murialdo y Godoy Cruz 26, Chacras y UNCuyo 23, CEC 22 Maipú, Eva Perón y AMUF 20, Rodeo del Medio y Palmira 17, Independiente 16, Universitario y Lavalle 15, Luzuriaga 12.
Fundación Amigos- AMUF/ Argentino-Guaymallén/ Leonardo Murialdo-San Martín / Maipú-Rodeo del Medio/ Godoy Cruz- Eva Perón/ Luján-Luzuriaga/ Independiente Rivadavia-Gutierrez/ CEC- Universitario/ Huracán Las Heras-Lavalle/ UNCuyo- Fray Luis Beltrán/ Gimnasia y Esgrima- Centro Deportivo Rivadavia/ Andes Talleres - Academia Chacras de Coria/
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.
Destacada participación de la delegación en la competencia que reunió a los mejores exponentes de Tai Chi Chuan y Shuai Jiao (lucha china) de todo el mundo.
Del 6 al 9 de noviembre, el Club Hispano San Juan será sede de un evento que reunirá a 60 equipos de Argentina y Chile. La competencia es un clásico regional.
Ambas obras recuperaron su valor artístico y cultural gracias a un trabajo intenso de restauración, trabajos apuntan a la preservación del patrimonio cultural.
Este importantísimo torneo continental en Sub 19 y Senior de las dos ramas, llegará a San Juan desde el domingo 02 al sábado 08 de noviembre.
La competencia será en febrero en Las Leñas, donde la altitud, el paisaje y el desafío físico se unen para crear una experiencia que trasciende el deporte
La pista olímpica de Rio de Janeiro fue el escenario ideal para la gran final del Campeonato Sudamericano y Copa Latina de BMX., protagonismo mendocino.
Este jueves, calle Arístides Villanueva será el escenario de una gran fiesta para celebrar Halloween, con música en vivo, concursos, shows y promociones gastronómicas en bares y restaurantes de la zona.
El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.
A través de un convenio entre el gobierno y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, brindarán formación a integrantes y equipos técnicos de cooperativas.
