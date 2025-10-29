Godoy Cruz continúa con las castraciones y vacunaciones en barrios

Pulverizan moreras para combatir la cochinilla harinosa
Guaymallén lleva adelante tareas de pulverización con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de Morus alba afectados en el distrito de Dorrego
La Municipalidad sigue adelante con las acciones del Programa Amor Animal, que promueve la salud y el bienestar de perros y gatos en distintos barrios del departamento.Sociedad29/10/2025Redacción CuyoNoticias
Durante noviembre, la Unidad Veterinaria Móvil visitará Piedra Blanca, donde se brindará vacunación antirrábica gratuita, desparasitación, charlas sobre tenencia responsable y turnos para castración.
Las actividades se realizarán con turno previo y cumpliendo los requisitos establecidos por el municipio.
Piedra Blanca – Sector A
🗓 Viernes 14 de noviembre, a las 10
Se ofrecerá atención primaria: desparasitación interna, colocación de pipetas, tratamiento contra la sarna, vacunación antirrábica y entrega de turnos para castración.
Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 4131830 o al 2613064927 (WhatsApp).
Requisitos
Presentar DNI con domicilio en Godoy Cruz.
Vacunación y desparasitación: perros y gatos mayores de 4 meses y en buen estado general.
Castración (con turno previo): ayuno de 8 horas, manta para abrigo, perros con correa y gatos en canil o bolso.
No se operan hembras preñadas, en celo o en lactancia, ni animales enfermos.
Desde el municipio recordaron la importancia de la tenencia responsable, que incluye la vacunación, el control de la reproducción y la correcta identificación de las mascotas para favorecer una convivencia saludable en la comunidad.
¿Cómo registrar a mi mascota?
Ingresar a www.godoycruz.gob.ar
Luego, de ingresar al portal de la Muni, hacer click sobre el ícono Ciudadanía Digital
Una vez, dentro de Ciudadanía Digital, clickear sobre el ícono de Tenencia Responsable.
Al hacer click sobre Tenencia Responsable, se despliegan las opciones. Allí, al elegir Registro de Mascotas, se podrán cargar sus datos.
Finalmente, las personas que aún no tengan cuenta en Ciudadanía Digital, deberán inscribirse primero y luego podrán hacer el registro de las mascotas en 24 o 48 horas.
Quirófano Veterinario
La Muni cuenta con tres quirófanos veterinarios. Uno tiene una ubicación fija, en el Departamento de Tenencia Responsable, otro móvil que tiene un recorrido preestablecido y el nuevo móvil que recorrerá semana a semana todas las zonas del departamento donde el quirófano móvil no podía llegar, realizando charlas, vacunaciones y castraciones.
El cronograma se desarrolla durante todo el año en diferentes lugares del departamento.
Cronograma Quirófano Móvil
Octubre: Poli Social y Deportivo La Gloria
Más información está disponible en el micrositio de Tenencia Responsable del Municipio de Godoy Cruz.
