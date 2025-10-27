Chiva´s Trail 2026, deporte, naturaleza y turismo en montaña

Podio para Mendoza en el Latinoamericano de BMX
La pista olímpica de Rio de Janeiro fue el escenario ideal para la gran final del Campeonato Sudamericano y Copa Latina de BMX., protagonismo mendocino.
La competencia será en febrero en Las Leñas, donde la altitud, el paisaje y el desafío físico se unen para crear una experiencia que trasciende el deporteDeportes27/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Con paisajes de altura, senderos desafiantes y una energía que sólo la montaña puede ofrecer, la competencia se consolida como una de las más esperadas del calendario deportivo. Corredores de todo el país y el exterior, se preparan para vivir una experiencia que combina exigencia física, conexión con la naturaleza y espíritu de camaradería.
La edición 2026 del Chiva´s Trail trae novedades en recorridos, categorías y propuestas para acompañantes, con el objetivo de convertir el evento en una verdadera fiesta del deporte al aire libre. Además, se espera una fuerte presencia de atletas mendocinos, que vienen marcando tendencia en el circuito nacional.
Las Leñas, con su infraestructura y belleza única, será el marco perfecto para esta aventura que no sólo pone a prueba las piernas, sino también el alma. Porque correr en altura es también reencontrarse con uno mismo, y hacerlo en comunidad, con la cordillera como testigo, lo transforma en algo inolvidable.
La cuenta regresiva ya empezó y en noviembre en la Terraza Municipal de la ciudad de Mendoza se realizará un aconferencia de prensa brindando detalles de la tercera edición de esta destacada competencia de trail running, que se realizará en febrero de 2026 en el centro de esquí malargüino.
La Capital Internacional del Vino será escenario de la conferencia de prensa del Chiva´s Trail 2025 - Experiencia Las Leñas 2026, una de las pruebas de trail running más importantes del calendario deportivo mendocino. La actividad se desarrollará el jueves 13 de noviembre, de 19:00 a 20:30 horas, en la Terraza Municipal. Allí, organizadores y referentes deportivos ofrecerán los detalles de la nueva edición.
El Chiva´s Trail es un evento que combina deporte, naturaleza y turismo en un entorno de montaña, rodeado de maravillosos paisajes. Así, en febrero de 2026 el encuentro se realizará en el complejo Las Leñas en Malargüe en el sur de la provincia de Mendoza, con recorridos de 42K, 26K, 12K y 7K. También, habrá KM Vertical, una modalidad de ascenso puro reconocida internacionalmente y que ya fue sede del Campeonato Argentino de la CADA.
Desarrollada en el centro de esquí más importante de América Latina, con una base ubicada a 2.240 msnm y cumbre a 3.430 msnm, la competencia convoca año a año a deportistas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
Además de su impronta competitiva y exigente, el Chiva´s Trail busca difundir la identidad cultural y natural de Malargüe, incorporando propuestas gastronómicas regionales como el tradicional chivipán y elementos artesanales en medallas y trofeos. De este modo, la carrera se transforma en una vivencia integral que une esfuerzo, paisaje y tradición.
En esta oportunidad, la municipalidad de la ciudad de Mendoza acompaña esta iniciativa desde la impronta de promocionar actividades que impulsan el deporte, el turismo y la proyección de la provincia como destino de experiencias de calidad.
Atlético Argentino y Deportivo Guaymallén siguen siendo líderes seguidos de cerca por Fadep y Luján, dos partidos terminaron con un lapidario 7 a 0.
Independiente Rivadavia eliminó a River en semifinales y festejó hasta la madrugada bajo la lluvia, jugará la final frente a Argentinos Juniors.
Independiente Rivadavia y los Millonarios juegan esta noche en el estadio Mario Kempes la segunda semifinal, al ganador lo espera Argentinos Juniors.
Con la presencia de más de 60 clubes y 5 selecciones nacionales, San Juan volverá a consolidarse como capital mundial del hockey sobre patines.
La ciclista sanjuanina nacida en Rawson finalizó al frente de la clasificación general que la competencia que convocó a 60 ciclistas en Colonia del Sacramento.
Es por las declaraciones del Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo criticando a la AFA por los cambios de las reglas de juego que perjudican a la institución.
Apoyo al deporte infantojuvenil: 18 entidades recibieron apoyo económico para mejorar su infraestructura y promover espacios de contención y desarrollo.
Sofocaron gran incendio en el Parque Industrial Norte de San Luis. Una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego
Una mujer de 43 años fue hallada tras un operativo en zona serrana. Estaba descompensada y vinculada a una causa por robo de caballos.
José Luis Ramón y Carolina Jacky, candidatos de Protectora Fuerza Política, reconocieron el veredicto de las urnas y agradecieron a quienes acompañaron su propuesta.
Con el 98,64 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia y el peronismo se quedó con la primera banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.