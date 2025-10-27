Chiva´s Trail 2026, deporte, naturaleza y turismo en montaña

Foto: Web Chiva´s Trail

Con paisajes de altura, senderos desafiantes y una energía que sólo la montaña puede ofrecer, la competencia se consolida como una de las más esperadas del calendario deportivo. Corredores de todo el país y el exterior, se preparan para vivir una experiencia que combina exigencia física, conexión con la naturaleza y espíritu de camaradería.

La edición 2026 del Chiva´s Trail trae novedades en recorridos, categorías y propuestas para acompañantes, con el objetivo de convertir el evento en una verdadera fiesta del deporte al aire libre. Además, se espera una fuerte presencia de atletas mendocinos, que vienen marcando tendencia en el circuito nacional.

Las Leñas, con su infraestructura y belleza única, será el marco perfecto para esta aventura que no sólo pone a prueba las piernas, sino también el alma. Porque correr en altura es también reencontrarse con uno mismo, y hacerlo en comunidad, con la cordillera como testigo, lo transforma en algo inolvidable.

Foto: Facebook Chiva´s Trail

La cuenta regresiva ya empezó y en noviembre en la Terraza Municipal de la ciudad de Mendoza se realizará un aconferencia de prensa brindando detalles de la tercera edición de esta destacada competencia de trail running, que se realizará en febrero de 2026 en el centro de esquí malargüino.

La Capital Internacional del Vino será escenario de la conferencia de prensa del Chiva´s Trail 2025 - Experiencia Las Leñas 2026, una de las pruebas de trail running más importantes del calendario deportivo mendocino. La actividad se desarrollará el jueves 13 de noviembre, de 19:00 a 20:30 horas, en la Terraza Municipal. Allí, organizadores y referentes deportivos ofrecerán los detalles de la nueva edición.

El Chiva´s Trail es un evento que combina deporte, naturaleza y turismo en un entorno de montaña, rodeado de maravillosos paisajes. Así, en febrero de 2026 el encuentro se realizará en el complejo Las Leñas en Malargüe en el sur de la provincia de Mendoza, con recorridos de 42K, 26K, 12K y 7K. También, habrá KM Vertical, una modalidad de ascenso puro reconocida internacionalmente y que ya fue sede del Campeonato Argentino de la CADA.

Foto: Facebook Chiva´s Trail

Desarrollada en el centro de esquí más importante de América Latina, con una base ubicada a 2.240 msnm y cumbre a 3.430 msnm, la competencia convoca año a año a deportistas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

Además de su impronta competitiva y exigente, el Chiva´s Trail busca difundir la identidad cultural y natural de Malargüe, incorporando propuestas gastronómicas regionales como el tradicional chivipán y elementos artesanales en medallas y trofeos. De este modo, la carrera se transforma en una vivencia integral que une esfuerzo, paisaje y tradición.

En esta oportunidad, la municipalidad de la ciudad de Mendoza acompaña esta iniciativa desde la impronta de promocionar actividades que impulsan el deporte, el turismo y la proyección de la provincia como destino de experiencias de calidad.