Entradas disponibles para el Panamericano de Clubes

Maratón Escolar ‘Por la Paz y el Medio Ambiente"
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.
Más de 60 equipos de hockey sobre patines de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia continental en la provincia de San Juan
Está confirmada y disponible la información con respecto a la venta de entradas para el público interesado que presenciar el Campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines – San Juan 2025. Esta competencia de hockey sobre patines internacional se celebrará desde el domingo 02 al sábado 08 de noviembre, en cinco sedes en simultáneo (estadio cubierto Aldo Cantoni, y las pistas de Unión Deportiva Bancaria, Concepción Patín Club, Deportivo Unión Estudiantil y Richet Zapata), con más de 60 equipos entre femeninos y masculinos, de categorías Sub 19 y Senior, provenientes de Argentina, Chile y Colombia.
El expendio de entradas será únicamente de modo presencial, en las boleterías y/o accesos de ingreso a cada sede. Habrá un solo tipo de entrada, denominada general, con valor de 3.000 pesos argentinos por persona. El ticket será válido únicamente para una sola sede durante todo el día.
Ejemplo: sí estará permitido, que una persona abone su entrada en Bancaria en la mañana, y que regrese a la misma sede por la tarde; por el contrario, no estará permitido, si una persona abona su entrada en la mañana en Bancaria, y por la tarde quiera asistir a Richet Zapata con la misma entrada. En este caso, deberá pagar otro ticket.
Además, es importante aclarar que menores de 12 años de edad, jubilados y personas con discapacidad no abonarán entrada. En los últimos dos casos, deberán presentar su carnet correspondiente.
El otro rival del departamenteo, Argentino cayó ante Fadep y lo alcanzó en la segunda posición, quedaron dos partidos suspendidos, resolverá el Tribunal.
Destacada participación de la delegación en la competencia que reunió a los mejores exponentes de Tai Chi Chuan y Shuai Jiao (lucha china) de todo el mundo.
Del 6 al 9 de noviembre, el Club Hispano San Juan será sede de un evento que reunirá a 60 equipos de Argentina y Chile. La competencia es un clásico regional.
Ambas obras recuperaron su valor artístico y cultural gracias a un trabajo intenso de restauración, trabajos apuntan a la preservación del patrimonio cultural.
Este importantísimo torneo continental en Sub 19 y Senior de las dos ramas, llegará a San Juan desde el domingo 02 al sábado 08 de noviembre.
La competencia será en febrero en Las Leñas, donde la altitud, el paisaje y el desafío físico se unen para crear una experiencia que trasciende el deporte
La pista olímpica de Rio de Janeiro fue el escenario ideal para la gran final del Campeonato Sudamericano y Copa Latina de BMX., protagonismo mendocino.
Este jueves, calle Arístides Villanueva será el escenario de una gran fiesta para celebrar Halloween, con música en vivo, concursos, shows y promociones gastronómicas en bares y restaurantes de la zona.
El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.
A través de un convenio entre el gobierno y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, brindarán formación a integrantes y equipos técnicos de cooperativas.
