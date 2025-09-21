El Tomba sigue sin ganar en la Bodega, 1-1 con Instituto

Guaymallén y Argentino golearon y siguen en la punta
Como Deporivo Algarrobal se bajo del torneo, los equipos que debían enfrentarlo, de aquí al final del torneo sumarán puntos, 5to club en el año que se baja.
El ganador de la tarde fue el Gato Daniel Oldrá, hoy DT de la Gloria, fue ovacionado desde los cuatro costados de la cancha y la dirigencia le entregó una plaqueta.Deportes21/09/2025Deportes CuyoNoticias
Lo emotivo fue el rostro de Daniel Oldrá por las muestras de afecto de todo el estadio, pero despues venia el partido, Godoy Cruz que arrastra la mochila de no poder ganar desde su regreso al Feliciano Gambarte, y la visita, Instituto seguir sumando en busca de un lugar en el octogonal que buscará el titulo de campeón del torneo Clausura.
Levemente superior la Gloria en el período inicial y la diferencia la sacó en los últimos minutos del partido y el muy delantero Alex Luna puso el uno a cero, marcador con que terminaria la etapa, para el segundo tiempo y de entrada el técnico bodeguero introdujo tres variantes con el ingreso de Pol Fernandez, Martinez Dupuy y Barrea.
La dupla de los Fernandez logro el empate tombino en el amanecer del complemento, asistencia de Pol - la pregunta era porque no ingresó entre los titulares- y el Indio, arrojandose de cabeza estampó la igualdad, ahi se vio lo mejor por la intencion del equipo y la de su rival de buscar el segundo tanto que hiciera la diferencia a favor, ahi, bien los dos.
Hay que reconocer que de los dos fue Instituto el que tuvo las más claras para desnivelar, no es del todo malo el resultado para Godoy Cruz, pero se le viene una seguidilla de partidos realmente complicados, visitante de San Lorenzo de Almagro, local de Independiente de Avellaneda y despues el plato fuerte, otra vez visitante, ahora con Independiente Rivadavia.
Soprendentemente es Riestra el puntero del grupo con 19, a un punto con 18 están River Plate y Vélez Sarsfield, 16 tiene Lanús, 13 San Lorenzo, Atlético Tucuman, Rosario Central y Sarmiento de Junin 12 puntos entre los 8 equipos que por e momento estarian jugando el octogonal por el titulo de campeón del torneo Clausura que otorga cupo a la Libertadores.
En cuanto a la tabla anual están clasificando a la Copa Libertadores River Plate, Rosario Central y Boca Juniors, además de Platense campeón del Apertura, el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina. Para la Sudamericana están clasificando Riestra, Argentinos, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Huracán. Godoy Cruz ocupa el puesto 27 con 25 puntos y solo supera a Talleres de Córdoba y a los dos que por ahora descienden, San Martin de San Juan y Aldosivi.
Godoy Cruz: 1
Franco Petroli; Mateo Mendoza, Juan Escobar, Federico Rasmussen y Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Enzo Barrionuevo y Bastián Yáñez, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: Guillermo Pol Fernandez x Barrionuevo, Luca Martinez Dupuy x Altamira, Daniel Barrea x Auzmendi, Maximiliano Porcel x Morá, Misael Sosa x Poggi.
Instituto de Córdoba: 1
Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Jonás Acevedo x Puebla, Elías Pereyra x Rodriguez, Luca Klimowicz x Cordero, Juan Mendez x Lodico.
Goles: PT: 43: Luna (IC)/ ST: 4: Nicolas Fernadez (GC)
Árbitro: Jorge Baliño Estadio: Feliciano Gambarte
Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba
Se disputó una nueva fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.
Independiente Rivadavia empató con Unión 2 a 2, lo ganaba, se lo dieron vuelta e igualó finalmente, dos goles en contra, uno para cada uno de los equipos.
El botellero terminó jugando con nueve jugadores y logró el triunfo ante Arsenal de Sarandi poniendo a los del Viaducto con un pie en el descenso.
El Lobo mendocino venció 2 a 0 a San Telmo y aprovechando la caida de Estudiantes de Rio ante Chaco For Ever por el mismo resultado manda solo en su grupo.
La competencia internacional de hockey sobre patines masculino se disputará desde el 01 al 05 de octubre 2025, en el estadio cerrado Aldo Cantoni.
El Torneo Provincial sanluiseño ‘José María Gatica’ se trasladó hasta Santa Rosa para disputar su 12ª fecha donde se definieron seis títulos provinciales.
La sexta edición del Encuentro Provincial reunirá este fin de semana a equipos masculinos y femeninos en La Herradura RC, con partidos desde las 15.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.
Un hombre murió al caer de su bicicleta en la Ruta 60, en el Dique de Ullum, San Juan. El fuerte viento Zonda habría provocado el fatal accidente.