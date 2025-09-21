El Tomba sigue sin ganar en la Bodega, 1-1 con Instituto

Lo emotivo fue el rostro de Daniel Oldrá por las muestras de afecto de todo el estadio, pero despues venia el partido, Godoy Cruz que arrastra la mochila de no poder ganar desde su regreso al Feliciano Gambarte, y la visita, Instituto seguir sumando en busca de un lugar en el octogonal que buscará el titulo de campeón del torneo Clausura.

Levemente superior la Gloria en el período inicial y la diferencia la sacó en los últimos minutos del partido y el muy delantero Alex Luna puso el uno a cero, marcador con que terminaria la etapa, para el segundo tiempo y de entrada el técnico bodeguero introdujo tres variantes con el ingreso de Pol Fernandez, Martinez Dupuy y Barrea.

La dupla de los Fernandez logro el empate tombino en el amanecer del complemento, asistencia de Pol - la pregunta era porque no ingresó entre los titulares- y el Indio, arrojandose de cabeza estampó la igualdad, ahi se vio lo mejor por la intencion del equipo y la de su rival de buscar el segundo tanto que hiciera la diferencia a favor, ahi, bien los dos.

Hay que reconocer que de los dos fue Instituto el que tuvo las más claras para desnivelar, no es del todo malo el resultado para Godoy Cruz, pero se le viene una seguidilla de partidos realmente complicados, visitante de San Lorenzo de Almagro, local de Independiente de Avellaneda y despues el plato fuerte, otra vez visitante, ahora con Independiente Rivadavia.

Soprendentemente es Riestra el puntero del grupo con 19, a un punto con 18 están River Plate y Vélez Sarsfield, 16 tiene Lanús, 13 San Lorenzo, Atlético Tucuman, Rosario Central y Sarmiento de Junin 12 puntos entre los 8 equipos que por e momento estarian jugando el octogonal por el titulo de campeón del torneo Clausura que otorga cupo a la Libertadores.

En cuanto a la tabla anual están clasificando a la Copa Libertadores River Plate, Rosario Central y Boca Juniors, además de Platense campeón del Apertura, el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina. Para la Sudamericana están clasificando Riestra, Argentinos, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Huracán. Godoy Cruz ocupa el puesto 27 con 25 puntos y solo supera a Talleres de Córdoba y a los dos que por ahora descienden, San Martin de San Juan y Aldosivi.

Sintesis:

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Mateo Mendoza, Juan Escobar, Federico Rasmussen y Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Enzo Barrionuevo y Bastián Yáñez, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: Guillermo Pol Fernandez x Barrionuevo, Luca Martinez Dupuy x Altamira, Daniel Barrea x Auzmendi, Maximiliano Porcel x Morá, Misael Sosa x Poggi.

Instituto de Córdoba: 1

Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Jonás Acevedo x Puebla, Elías Pereyra x Rodriguez, Luca Klimowicz x Cordero, Juan Mendez x Lodico.

Goles: PT: 43: Luna (IC)/ ST: 4: Nicolas Fernadez (GC)

Árbitro: Jorge Baliño Estadio: Feliciano Gambarte

Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba

Foto de portada gentileza Prensa Instituto