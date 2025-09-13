Godoy Cruz sigue sin poder ganar en casa

Enfrente estaba el líder del grupo quien no registra derrotas jugando de visitante, pero igual fue el Tomba quien buscó el partido casi desde el inicio. Quedó la sensación de un penal no cobrado que pudo haber hecho la diferencia. Insua cometió falta en el área a Nico Fernandez sin embargo ni siquiera hubo revision del VAR, siga, siga.

Barracas Central consiguió lo que vino a buscar, desde el planteo mismo de poner una doble linea defensiva si lo refleja, dejo la responsabilidad de herir al Expreso a través de un solo hombre, Bruera, y aunque dispuso de algunas chances no pudo vencer la resistencia de Petroli que en la tarde mendocina se lo vio muy seguro.

Para el segundo tiempo Godoy Cruz agoto todas las variantes intentando con aire fresco poder doblegar a firme y expeditiva defensa del equipo de los Tapia sin poder hacerlo, en tanto su rival siguió con el mismo libreto, primero defenderse y solo si habia una ocasion favorable se arriesgaba arriba, pero eso sucedió poco y nada.

Al Expreso mendocino no le salió ni el tiro del final, porque cuando el encuentro expiraba Pascual tuvo una chance inmejorable para conquistar el gol tan esperado, pero falló en la definición, un partido más y el Tomba no puede darle la alegría a sus parciales de poder ganar en el renovado estadio Feliciano Gambarte.

En el Clausura Godoy Cruz está fuera de la zona de clasificación, ocupando el 10mo lugar con 7 puntos pero lo que preocupa es la tabla anual, encontrando al Tomba con 24 puntos en la zona de abajo, superando por el momento a Sarmiento de Junin con 21 y triple empate entre los últimos Talleres de Córdoba, Aldosivi de Mar del Plata y San Martin de San Juan.

En la próxima fecha Godoy Cruz jugará - otra vez en el Feliciano Gambarte- frente a Instituto de Córdoba, la Gloria que dirige Daniel "el Gato" Oldrá. Despues de muchas veces el Expreso volverá a jugar en dia domingo, ya que ese partido ha sido progrmado para las 16.45 del domingo venidero.

Sintesis:

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Andrés Meli, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Lucas Arce; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández; Bastián Yañez, Agustín Auzmendi, Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: Daniel Barrea x Auzmendi, Maximiliano Porcel x Pol Fernandez, Walter Montoya x Yañez, Luciano Porcel x Nico Fernandez, Enzo Barrionuevo x Martinez Dupuy.

Barracas Central: 0

Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa./ Cambios: Tomás Porra x Ruiz, Gonzalo Morales x Ignacio Tapia, Siro Rosané x Ivan Tapia.

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Feliciano Gambarte

Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba