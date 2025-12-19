Boxeo, entregaron certificados de capacitación

Se llevó a cabo la entrega de certificados a los asistentes de la capacitación en Fiscalización, Arbitraje y Reglamento de Boxeo, que tuvo más de un centenar de inscriptos. El acto se realizó en la sala de prensa ‘Patricia Funes’ de Casa de Gobierno y contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi, la secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz, y la directora provincial de Boxeo, María Eva Gatica.

La disertación estuvo a cargo de la Escuela Argentina de Boxeo, avalada por la Federación Argentina de Box (FAB). Fueron dos clases presenciales (de la primera de ellas participó el Gobernador) y 15 online, dirigida a entrenadores, boxeadores, profesores y licenciados en Educación Física, preparadores físicos, estudiantes avanzados de carreras afines y público en general. Quienes cursaron lo hicieron en forma libre y gratuita.

“Fue una experiencia muy linda, estoy contento porque las capacitaciones cuestan tiempo y dinero normalmente, entonces que la Provincia brinde estos espacios para el crecimiento y desarrollo del deporte es muy bueno”, expresó Esteban ‘el Turco’ Stodulsky, exboxeador profesional y actual entrenador en Villa Mercedes. “Estas herramientas me sirven para defender a mis alumnos y púgiles, porque te basas en el reglamento y discutís cosas con causa justa, asegurando que los fiscales puntúen como debe ser”, agregó Stodulsky, quien mencionó que no mira con malos ojos ejercer como árbitro en el futuro próximo. “Es un deporte que amo y me apasiona”, cerró.

La iniciativa fue diagramada tanto para gente experimentada en el ámbito del boxeo como para aquellos que recién están dando sus primeros pasos. Es el caso de Joaquín Pérez, de la ciudad de La Punta, que arrancó a los 15 años en un gimnasio de su barrio y rápidamente se enamoró de los guantes. “Quiero ser alguien en el boxeo”, sintetizó. Respecto a la capacitación, reflexionó que “el saber nunca viene mal, sobre todo si es en algo que te gusta. Yo podría estar en la calle pero no, estoy aprendiendo sobre algo que me apasiona para hacerlo de manera correcta”.

La iniciativa surgió gracias a la reactivación y crecimiento del boxeo en San Luis que la gestión de Poggi tomó como una política deportiva, buscando atraer a más sanluiseños al deporte como una forma de reconstruir el tejido social. El relanzamiento del Torneo Provincial Amateur ‘José María Gatica’ tuvo tanta aceptación que en casi dos años los pugilistas se duplicaron, también las veladas de box y más gimnasios para entrenar.

“Esto es ir profesionalizando nuestro boxeo amateur. Es la primera edición, ustedes son los primeros egresados de esta capacitación que vamos a implementar en San Luis”, destacó Poggi, quien resaltó que la propuesta puede funcionar como catapulta de cara al tercer campeonato provincial ‘José María Gatica’ el año próximo. “Queremos que se sumen más boxeadores, más gimnasios, más localidades, más veladas. Y para eso, todos tenemos que ir creciendo, no solamente los que están arriba del ring, sino también los árbitros, los jueces, los que fiscalizan”, explicó.

La formación apuntó a profesionalizar a quienes deben impartir justicia en los combates y tras una instancia evaluatoria, los participantes recibieron un título avalado por la FAB que los habilita a fiscalizar o arbitrar dentro de la provincia. Al respecto, el coordinador de la Escuela Argentina de Boxeo y presidente de la Comisión de Evaluaciones de la Federación Argentina de Box, Leonardo Bianchi, señaló: “Es importante que la provincia se haya sumado a esta capacitación para tratar de tener más autoridades, en este caso, jueces aficionados. Una intención nuestra fundamental es que todo el país vaya teniendo capacitaciones, gente idónea, que el boxeo vaya creciendo de la misma forma que ha evolucionado el deporte”.