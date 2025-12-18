Mendoza Touch Rugby hace historia en Chile

Presentación de la Vuelta Ciclista a Jáchal 2025
La competencia de ciclismo en ruta para Libres y Máster se celebrará desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre en el departamento norteño sanjuanino.
El equipo de Mendoza Rugby Touch tuvo una destacado labor en el vecino país, acelera su camino internacional rumbo al Mundial 2027 y planea fuertes objetivos.
La temporada reciente marcó un punto de inflexión para Mendoza Touch Rugby y para el desarrollo del touch rugby argentino. Con un triunfo histórico ante un seleccionado chileno, una fuerte presencia en el Nacional de Rosario y la proyección al escenario europeo, el equipo mendocino consolidó un proceso que ya trasciende fronteras.
El crecimiento deportivo tuvo su expresión más contundente en el plano internacional. En el Torneo Trasandino disputado en Santiago, Mendoza Touch logró un resultado sin precedentes: la primera victoria frente a un seleccionado nacional chileno, al imponerse ante el combinado M50.
El logro fue significativo no sólo por el resultado, sino por su valor simbólico y deportivo. Fue la primera vez que un equipo mendocino venció a un seleccionado chileno en su propio país, reflejando el salto técnico, físico y colectivo alcanzado por el plantel.
Además, Mendoza Touch protagonizó un primer tiempo de alto nivel ante el seleccionado M45, imponiéndose 3–2 antes de que el desgaste físico inclinara el resultado final. La actuación fue destacada por los organizadores y por los equipos locales, sorprendidos por la intensidad, disciplina táctica y competitividad del conjunto mendocino.
La participación se completó con el segundo puesto en el triangular frente a los dos seleccionados nacionales de Chile, consolidando la mejor actuación internacional de Mendoza Touch hasta la fecha.
“Fue un viaje extraordinario en todo sentido. Los chilenos estaban realmente sorprendidos por nuestro nivel. Esto confirma que el trabajo de estos años empieza a dar frutos”, destacó Giancarlo Spinetta, secretario de la Asociación Mendocina de Rugby Touch (AMRT).
El segundo gran eje de la temporada fue el Torneo Nacional de Touch Rugby en Rosario, que reunió a 16 equipos de distintas provincias, una cifra récord que confirma la expansión federal de la disciplina en Argentina.
La competencia evidenció un salto cualitativo en organización, nivel de juego y exigencia competitiva, obligando a los equipos a sostener procesos de entrenamiento cada vez más profesionales. En ese contexto, la participación de Mendoza Touch se dio frente a rivales más preparados y con un calendario más intenso, consolidando su lugar entre los protagonistas del país.
Dirigentes, entre ellos Emiliano Bascuñán el tesorero, y jugadores coincidieron en que el Nacional de Rosario marcó un punto de inflexión para el touch argentino, que comienza a estructurar una base sólida de competencia regular y de alcance nacional.
El cierre del recorrido apunta al futuro. Mendoza Touch ya trabaja en la preparación para Touch and Tapas, el primer torneo europeo (Elche, España), que disputará junto a Argentina Touch, una experiencia inédita para el touch rugby nacional y un paso decisivo en la proyección internacional de la disciplina.
La participación, prevista para 2026, permitirá medirse con equipos europeos, incorporar nuevas dinámicas de juego y elevar los estándares competitivos, además de fortalecer los vínculos internacionales.
"Llegar a Europa con Argentina Touch es un desafío enorme y una oportunidad única. Habla del camino recorrido y de la madurez que empieza a mostrar el touch argentino”, subrayó Spinetta.
Vale destacar, que dicho camino es el preparatorio para el Mundial de RT 2027 en Nueva Zelanda que se irá como Argentina Touch. Más allá de los resultados, la temporada deja una certeza: Mendoza Touch Rugby se consolidó como uno de los motores del crecimiento del touch en Argentina, combinando expansión federal, competitividad internacional y una proyección que ya mira al escenario global.
