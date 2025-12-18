En la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio cubierto Aldo Cantoni se llevó a cabo la conferencia de prensa presentación de la Vuelta Ciclista a Jáchal 2025. La carrera amateur de ciclismo en ruta, destinada a categorías Libres y Máster, se disputará desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre 2025.

Las autoridades que conformaron la mesa principal fueron el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; asesor en ciclismo de Deporte, Héctor Lucero; y director de la carrera, Néstor Cano.

La carrera contará con la organización del Club Pampa Vieja de Jáchal, y el auspicio principal de Gobierno de San Juan, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La organización aguarda por la participación de 200 ciclistas. La primera vez de esta Vuelta fue en 1989, y la edición entrante será la 15°, en homenaje a Argentino de los Santos, único ciclista jachallero en ganar la clásica Doble Calingasta.

La competencia será a cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual, con 335 kilómetros de recorrido aproximadamente. A continuación, el detalle de cada una.

Viernes 19 diciembre 2025

Etapa 1 – En línea.

Concentración: 15 horas en Club Sportivo Pampa Vieja.

Largada: 16:30 horas desde el lugar.

Recorrido: 106 kilómetros, con paso por Pampa Vieja, San Isidro, Tamberías, San Roque, Niquivil, Las Aguaditas y Tucunuco.

Llegada: Hospital San Roque de Jáchal, a las 19:15 aprox.

Sábado 20 diciembre 2025

Etapa 2 – En línea.

Concentración: 15 horas en Club Sportivo Pampa Vieja.

Largada: 16 horas desde el lugar.

Recorrido: 112 kilómetros, con paso por Otra Banda, El Fical, Ruta 150, Zanja de Doña Julia y Huaco.

Llegada: Mirador Cuesta de Huaco, a las 19:15 aprox.

Domingo 21 diciembre 2025

Etapa 3 – Contrarreloj individual.

Concentración: 8 horas en Club Sportivo La Falda.

Largada: 9 horas desde el lugar.

Recorrido: 9,35 kilómetros.

Llegada: Paredón de Dique Los Cauquenes.

Etapa 4 – En línea.

Concentración: 15:30 horas desde Club Sportivo Pampa Vieja.

Largada: 16:30 horas desde el lugar.

Recorrido: 110 kilómetros, con paso por Pampa Vieja, Calle Varas, San Isidro, Tamberías, Barrio Malvinas, Otra Banda.

Llegada: Club Sportivo Pampa Vieja.