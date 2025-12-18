Suspensión por insultos discriminatorios en el básquet
Fue en la primera final de la Superliga entre Godoy Cruz y Macabi, un insulto antisemita desde la tribuna dictaminó que el juego se suspendiera.
La competencia de ciclismo en ruta para Libres y Máster se celebrará desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre en el departamento norteño sanjuanino.
En la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio cubierto Aldo Cantoni se llevó a cabo la conferencia de prensa presentación de la Vuelta Ciclista a Jáchal 2025. La carrera amateur de ciclismo en ruta, destinada a categorías Libres y Máster, se disputará desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre 2025.
Las autoridades que conformaron la mesa principal fueron el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; asesor en ciclismo de Deporte, Héctor Lucero; y director de la carrera, Néstor Cano.
La carrera contará con la organización del Club Pampa Vieja de Jáchal, y el auspicio principal de Gobierno de San Juan, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La organización aguarda por la participación de 200 ciclistas. La primera vez de esta Vuelta fue en 1989, y la edición entrante será la 15°, en homenaje a Argentino de los Santos, único ciclista jachallero en ganar la clásica Doble Calingasta.
La competencia será a cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual, con 335 kilómetros de recorrido aproximadamente. A continuación, el detalle de cada una.
Etapa 1 – En línea.
Concentración: 15 horas en Club Sportivo Pampa Vieja.
Largada: 16:30 horas desde el lugar.
Recorrido: 106 kilómetros, con paso por Pampa Vieja, San Isidro, Tamberías, San Roque, Niquivil, Las Aguaditas y Tucunuco.
Llegada: Hospital San Roque de Jáchal, a las 19:15 aprox.
Etapa 2 – En línea.
Concentración: 15 horas en Club Sportivo Pampa Vieja.
Largada: 16 horas desde el lugar.
Recorrido: 112 kilómetros, con paso por Otra Banda, El Fical, Ruta 150, Zanja de Doña Julia y Huaco.
Llegada: Mirador Cuesta de Huaco, a las 19:15 aprox.
Etapa 3 – Contrarreloj individual.
Concentración: 8 horas en Club Sportivo La Falda.
Largada: 9 horas desde el lugar.
Recorrido: 9,35 kilómetros.
Llegada: Paredón de Dique Los Cauquenes.
Etapa 4 – En línea.
Concentración: 15:30 horas desde Club Sportivo Pampa Vieja.
Largada: 16:30 horas desde el lugar.
Recorrido: 110 kilómetros, con paso por Pampa Vieja, Calle Varas, San Isidro, Tamberías, Barrio Malvinas, Otra Banda.
Llegada: Club Sportivo Pampa Vieja.
