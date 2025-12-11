Mendoza y San Luis coordinan acciones contra el narcotráfico

San Luis certifica a docentes en cooperativismo escolar
Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.
Nancy Sosa se reunió en Mendoza con la Fiscal General de Distrito para evaluar el trabajo 2025 y definir estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.Política11/12/2025Redacción CuyoNoticias
La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con la Fiscal General de Distrito, María Gloria André, en el edificio del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mendoza. El encuentro permitió analizar el trabajo realizado durante 2025 y avanzar en la planificación de acciones conjuntas para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.
Sosa estuvo acompañada por el director general de Lucha Contra el Narcotráfico, comisario Carlos Salinas; por Ignacio Nieto Guil, del área Legal de Seguridad; y por funcionarios de la Unidad Fiscal. La Fiscalía de Distrito, a cargo de André, integra las unidades fiscales de Mendoza, San Juan y San Luis, además de las sedes descentralizadas de San Rafael y Villa Mercedes, estructura que permite un abordaje integral de los delitos federales.
Durante la visita, la comitiva conoció áreas especializadas y tecnologías empleadas en investigaciones contra el narcotráfico, herramientas que serán claves para la articulación futura entre organismos.
Al finalizar el encuentro, Sosa destacó que este “primer acercamiento marca un punto de partida hacia el 2026”, y afirmó que se profundizará el acompañamiento institucional y la capacitación del personal policial para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y proteger a las familias puntanas.
Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias
Los animales son atendidos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida, San Luis. Ambos muestran una evolución favorable y continúan bajo cuidados.
El Gobierno abrió sobres para las primeras 252 casas del plan “Tenemos Futuro”, que proyecta 295 viviendas en Villa Mercedes. Cuatro empresas presentaron ofertas.
Tras el fallo de la Corte que invalidó la ordenanza de 2021, Guaymallén restituye la figura de la Reina de la Vendimia y el voto cantado en su fiesta 2026.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
La provincia cuyana vivirá un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva, en un torneo que tendrá la participación de 900 nadadores.
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 superó este año los 100.000 asistentes. Cumbia, cuarteto y una tercera noche explosiva marcaron un récord histórico.
Quienes cargaron saldo en Pop Meals durante la Fiesta de la Cerveza pueden solicitar la devolución online. Solo deben ingresar al sitio, iniciar sesión y completar el trámite.
El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias