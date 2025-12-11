Mendoza y San Luis coordinan acciones contra el narcotráfico

La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con la Fiscal General de Distrito, María Gloria André, en el edificio del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mendoza. El encuentro permitió analizar el trabajo realizado durante 2025 y avanzar en la planificación de acciones conjuntas para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Sosa estuvo acompañada por el director general de Lucha Contra el Narcotráfico, comisario Carlos Salinas; por Ignacio Nieto Guil, del área Legal de Seguridad; y por funcionarios de la Unidad Fiscal. La Fiscalía de Distrito, a cargo de André, integra las unidades fiscales de Mendoza, San Juan y San Luis, además de las sedes descentralizadas de San Rafael y Villa Mercedes, estructura que permite un abordaje integral de los delitos federales.

Durante la visita, la comitiva conoció áreas especializadas y tecnologías empleadas en investigaciones contra el narcotráfico, herramientas que serán claves para la articulación futura entre organismos.

Al finalizar el encuentro, Sosa destacó que este “primer acercamiento marca un punto de partida hacia el 2026”, y afirmó que se profundizará el acompañamiento institucional y la capacitación del personal policial para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y proteger a las familias puntanas.