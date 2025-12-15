Avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda en San Juan

Mendoza y San Luis coordinan acciones contra el narcotráfico
Los Sectores 3 y 4 suman espacios recreativos, senderos accesibles y un sitio en homenaje a Malvinas, fortaleciendo el perfil turístico del parque sanjuanino.
El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, continúa con las obras en los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda, ubicados sobre el lateral de la Ruta Provincial N° 12, en el departamento Rivadavia. Los trabajos ya superan el 70 % de avance sobre una superficie total de 39.319 metros cuadrados, con el objetivo de potenciar la infraestructura recreativa y turística de uno de los principales espacios naturales de San Juan.
La intervención forma parte del plan integral de renovación del parque, que prioriza criterios de accesibilidad, seguridad y sustentabilidad para ampliar y mejorar los espacios de uso público.
En el edificio destinado a confitería se completaron los muros de mampostería y se avanzó en la losa de cubierta del sector de cantina. Actualmente se ejecutan las expansiones exteriores, que incluyen canteros, circulaciones con baldosas podotáctiles y la colocación de bebederos y cestos de residuos. Este nuevo espacio gastronómico permitirá reforzar los servicios disponibles para los visitantes.
En paralelo, el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, en el Sector 3, avanza hacia su etapa final con trabajos de terminación en accesos, nivelaciones y veredines. El espacio rendirá homenaje a los héroes sanjuaninos y se integrará al recorrido general del parque.
Los módulos sanitarios de ambos sectores presentan avances en contrapisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, y acondicionamiento de interiores. Además, ya se finalizó la construcción de la cisterna del Sector 4.
Las circulaciones peatonales continúan desarrollándose con senderos hormigonados, baldosas podotáctiles y nuevas luminarias, garantizando accesibilidad universal. También progresa la instalación de equipamiento urbano, como mesas, bancos, asadores y bachas de lavado.
Finalmente, las tareas de parquización incluyen plantación, nivelación de suelos y avances en el sistema de riego, fundamentales para el mantenimiento sustentable de los espacios verdes. Con estos avances, los Sectores 3 y 4 se consolidan como nuevas áreas de encuentro, recreación y turismo familiar para la comunidad sanjuanina.
