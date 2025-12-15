Abrió la votación para elegir a la Reina de Guaymallén

Desde este lunes 15 de diciembre, a las 12, quedó habilitada la votación para elegir a la Reina departamental de Guaymallén 2026. El proceso se extenderá hasta el jueves 18, a las 23:59.

Para participar, es requisito tener domicilio en Guaymallén según el DNI, ser mayor de 18 años y contar con un correo electrónico personal y único. Tras el registro, se enviará un mail para validar la dirección y luego una notificación con el resultado de la autorización.

La votación se realiza de forma online en vendimia.guaymallen.gob.ar.