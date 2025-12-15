Paso Cristo Redentor Habilitado

Abrió la votación para elegir a la Reina de Guaymallén

La elección de la representante departamental 2026 ya está en marcha. Vecinos y vecinas pueden votar de manera online hasta el jueves 18 de diciembre.

PLACA_vota_reina_departamental2026_1-1639x2048Desde este lunes 15 de diciembre, a las 12, quedó habilitada la votación para elegir a la Reina departamental de Guaymallén 2026. El proceso se extenderá hasta el jueves 18, a las 23:59.

Conferencia-Vendimia-6Guaymallén volverá a elegir su Reina Vendimial

Para participar, es requisito tener domicilio en Guaymallén según el DNI, ser mayor de 18 años y contar con un correo electrónico personal y único. Tras el registro, se enviará un mail para validar la dirección y luego una notificación con el resultado de la autorización.

La votación se realiza de forma online en vendimia.guaymallen.gob.ar.

