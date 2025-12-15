Abrió la votación para elegir a la Reina de Guaymallén

Avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda en San Juan
Los Sectores 3 y 4 suman espacios recreativos, senderos accesibles y un sitio en homenaje a Malvinas, fortaleciendo el perfil turístico del parque sanjuanino.
La elección de la representante departamental 2026 ya está en marcha. Vecinos y vecinas pueden votar de manera online hasta el jueves 18 de diciembre.Política15/12/2025Redacción CuyoNoticias
Desde este lunes 15 de diciembre, a las 12, quedó habilitada la votación para elegir a la Reina departamental de Guaymallén 2026. El proceso se extenderá hasta el jueves 18, a las 23:59.
Para participar, es requisito tener domicilio en Guaymallén según el DNI, ser mayor de 18 años y contar con un correo electrónico personal y único. Tras el registro, se enviará un mail para validar la dirección y luego una notificación con el resultado de la autorización.
La votación se realiza de forma online en vendimia.guaymallen.gob.ar.
Nancy Sosa se reunió en Mendoza con la Fiscal General de Distrito para evaluar el trabajo 2025 y definir estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.
Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias
Los animales son atendidos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida, San Luis. Ambos muestran una evolución favorable y continúan bajo cuidados.
El Gobierno abrió sobres para las primeras 252 casas del plan “Tenemos Futuro”, que proyecta 295 viviendas en Villa Mercedes. Cuatro empresas presentaron ofertas.
Una joven de 16 años murió tras despistar en la ruta provincial 25, cerca del dique San Felipe. Otra adolescente permanece internada en estado delicado.
El siniestro ocurrió de madrugada en la Autopista de las Serranías Puntanas. El chofer del camión dio positivo en el alcotest realizado por la policía.
Un furgón con 14 pasajeros volcó en San Carlos (prov. de Mendoza); un niño sufrió fractura y una mujer de 80 años que murió tras ser trasladada.
Más de mil viviendas, megaproyectos y alianzas público-privadas consolidan al departamento como polo clave de inversión inmobiliaria del Gran Mendoza.
El malargüino se impuso con autoridad en los 10K de la carrera paceña. Entre las chicas, la dueña absoluta de la carrera fue la sanluiseña Lucía Juárez.