Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

Con más de 4 hectáreas de juegos, deporte y naturaleza, el nuevo Parque de los Niños es un pulmón verde pensado para la recreación y el aprendizaje familiar.
Godoy Cruz celebró la apertura de un nuevo espacio verde para la comunidad. El intendente Diego Costarelli inauguró el Parque de los Niños, acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo, legisladores, funcionarios y vecinos. Ubicado en el distrito de Villa del Parque, en la intersección de Talcahuano y Av. Las Tipas, el predio se extiende por más de 4 hectáreas, convirtiéndose en un pulmón natural para mendocinos y turistas.
Durante el acto, Costarelli destacó: “Si hay una obra que representa la esencia del Modelo Godoy Cruz es este parque. Aquí están los valores que nos unen y las herramientas para construir un futuro mejor”. Cornejo, por su parte, subrayó que proyectos de este tipo son posibles gracias a una administración ordenada y eficiente.
Deportes, cultura y educación
El parque cuenta con canchas de fútbol adaptado, básquet, vóley, un microestadio de hockey y sóftbol, vestuarios, estacionamiento y circuitos de calistenia. También ofrece un teatro al aire libre, juegos musicales y de gran escala, un vivero y un sector de reciclaje, pensado para actividades educativas. Entre sus instalaciones, el predio cuenta con nuevas canchas: fútbol adaptado, voleibol y básquet. Además, del micro estadio de hockey y softbol. También posee vestuarios, sanitarios, estacionamiento, un circuito de calistenia, ejercitadores y mesas de ping-pong.
Naturaleza e inclusión
El predio fue parquizado con frutales y diversas especies, y sus senderos priorizan la accesibilidad para que todas las personas puedan recorrerlo. Además, incorpora un sistema de riego automatizado que optimiza el uso del agua, con cisternas de hasta 80.000 m³.
Con cámaras de seguridad, iluminación LED y casillas de control, el Parque de los Niños se proyecta como el nuevo epicentro de recreación, deporte y aprendizaje para toda la familia en Godoy Cruz.
