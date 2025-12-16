Indias cerró su campaña con un homenaje a las abuelas

Con una emotiva convocatoria y una fuerte conexión con la identidad local, Indias Alimentos dio por finalizada su campaña “Especialmente con Amor”, una acción que durante un mes puso en valor las recetas, historias y saberes transmitidos de generación en generación en los hogares mendocinos.

La iniciativa, desarrollada integralmente por Proa Productora, trascendió el formato de concurso para convertirse en un homenaje cultural que unió tradición, emoción y gastronomía, con la cocina como espacio de encuentro, cuidado y memoria.

A lo largo de la campaña, cientos de participantes compartieron relatos familiares y secretos culinarios protagonizados por abuelas y nietos, confirmando que el ingrediente principal de cada receta es el amor. Cada historia destacó la cocina hogareña como un acto de entrega que construye identidad.

Uno de los momentos más significativos fue la participación de María Teresa Barbera, referente de la gastronomía mendocina, quien escribió el prólogo del libro de la campaña. Su aporte otorgó jerarquía y profundidad al proyecto, reafirmando la transmisión de saberes como patrimonio vivo.

La propuesta contó además con el acompañamiento de 10 restaurantes mendocinos: El Ceibo, Flor del Desierto, La Melesca, Uco Bistró, Mar y Monte, Casa de Campo, La Tavola, La Marchigiana, Bigalia y Chachingo Circuito, y de la Academia Culinaria Sibaritas, encargada de la curaduría de contenidos.

Durante el mes se entregaron 16 premios en experiencias gastronómicas y gift cards. Las recetas y relatos ganadores formarán parte de un libro de secretos, en formato impreso y digital, que preservará este legado afectivo para las futuras generaciones.

El cierre de la campaña dejó un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad mendocina y reafirmó el compromiso de Indias de seguir cocinando junto a su gente, con raíces, calidad y emoción.