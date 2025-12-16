Estacionamiento especial en el centro por las fiestas

La Ciudad de Mendoza puso en marcha un esquema especial de Estacionamiento Medido con motivo de las fiestas de fin de año. La medida, denominada “Navidad y Reyes Sin Vueltas”, comenzó a regir este lunes 15 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, según lo establece el Decreto Municipal Nº 1391.

De manera excepcional, el programa incorpora al sistema tradicional dos arterias del microcentro donde habitualmente no está permitido estacionar: la avenida San Martín, vereda oeste, desde Godoy Cruz hasta Montevideo, y la calle Patricias Mendocinas, vereda este, desde Godoy Cruz hasta avenida Pedro Molina.

El estacionamiento especial funcionará de lunes a viernes de 8 a 20 h, los sábados de 8 a 13 h y los días 24 y 31 de diciembre de 8 a 13 h, quedando excluidos domingos y feriados.

La iniciativa busca acompañar el aumento de la actividad comercial propio de esta época, facilitar el acceso al centro y contribuir al ordenamiento del tránsito. Además, como reconocimiento a la labor social de los beneficiarios del Programa Social de Estacionamiento Medido, se autorizó la entrega de 200 tarjetas sin costo a cada tarjetero, prevista para el 22 de diciembre.