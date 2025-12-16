Estacionamiento especial en el centro por las fiestas

Indias cerró su campaña con un homenaje a las abuelas
Bajo el lema “Especialmente con Amor” celebró durante un mes las recetas y saberes familiares mendocinos, con historias, premios y un fuerte anclaje cultural.
Rige del 15 de diciembre al 6 de enero y habilita, de forma excepcional, el estacionamiento medido en arterias clave del microcentro para facilitar las compras y ordenar el tránsito.
La Ciudad de Mendoza puso en marcha un esquema especial de Estacionamiento Medido con motivo de las fiestas de fin de año. La medida, denominada “Navidad y Reyes Sin Vueltas”, comenzó a regir este lunes 15 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, según lo establece el Decreto Municipal Nº 1391.
De manera excepcional, el programa incorpora al sistema tradicional dos arterias del microcentro donde habitualmente no está permitido estacionar: la avenida San Martín, vereda oeste, desde Godoy Cruz hasta Montevideo, y la calle Patricias Mendocinas, vereda este, desde Godoy Cruz hasta avenida Pedro Molina.
El estacionamiento especial funcionará de lunes a viernes de 8 a 20 h, los sábados de 8 a 13 h y los días 24 y 31 de diciembre de 8 a 13 h, quedando excluidos domingos y feriados.
La iniciativa busca acompañar el aumento de la actividad comercial propio de esta época, facilitar el acceso al centro y contribuir al ordenamiento del tránsito. Además, como reconocimiento a la labor social de los beneficiarios del Programa Social de Estacionamiento Medido, se autorizó la entrega de 200 tarjetas sin costo a cada tarjetero, prevista para el 22 de diciembre.
La empresa minera ubicada en Calingasta inició las actividades de la temporada estival durante la cual se espera superar los 25.000 metros de perforaciones
Se inauguró la muestra y se entregaron premios del 7° Salón Provincial de Fotografía en el Espacio Máximo Arias, con obras que pasarán al patrimonio cultural.
El IIEE informó la suba mensual de precios y detalló los aumentos por división, con una variación interanual del 28,3% y un acumulado anual del 25,4%.
Más de 800 alumnos colmaron el Teatro Mendoza con “Ciudad de Flores que Danzan”. El acto incluyó un homenaje al profesor Germán David Torres por sus 41 años de trayectoria.
Quienes cargaron saldo en Pop Meals durante la Fiesta de la Cerveza pueden solicitar la devolución online. Solo deben ingresar al sitio, iniciar sesión y completar el trámite.
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 superó este año los 100.000 asistentes. Cumbia, cuarteto y una tercera noche explosiva marcaron un récord histórico.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.
El Boli y el Condor son los finalistas del Torneo Clausura de la Liga Mendocina y clasificaron a la próxima fase del Torneo Regional Amateur
La Leoncita mendocina jugadora de la UNCuyo se consagró en el Mundial Junior de Chile, lamentablemente Argentina cayó en la final ante Países Bajos.
La elección de la representante departamental 2026 ya está en marcha. Vecinos y vecinas pueden votar de manera online hasta el jueves 18 de diciembre.
En menos de seis meses, las carteras de Educación y Economía implementaron EDUGE en unas 100 escuelas primarias. La meta es alcanzar a todas durante 2026.
