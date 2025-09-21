Guaymallén y Argentino golearon y siguen en la punta

Liga Mendocina de Futbol

11ma fecha del Clausura

AMUF 2 (Franco Vilchez, Facundo Vilchez)

Universitario 1 (Ibaceta)

Gutierrez 1 (Tinguri)

Cicles Lavalle 0

Luzuriaga 0

Rivadavia 1 (Garay)

Eva Perón 0

Chacras 5 (Perruzzi, Costas, Ferreyra, Reynoso, Zingaretti)

Rodeo del Medio 0

Andes Talleres 1

San Martin 2 (Oviedo, González)

Gimnasia 2 (Cortez, Nallib)

Guaymallén 6 (Faria 2, Sanfilippo, Valdez,, Pastor)

Universidad Nacional de Cuyo 0

Fadep 0

Huracan 0

Argentino 3 (Almonaci, Cuvertino, Lucero)

CEC 0

Murialdo 1 (Di Cesare)

Independiente 0

Maipú 1 (Leiva)

Palmira 0

Godoy Cruz 1 (Batistella)

Luján 2 (Poblete, Moreno)

Algarrobal - Belltrán

(ganará los puntos el Fraile)

Posiciones

Guaymallén y Argentino 29, Fadep 26, Lujan 25, Huracán 23, Beltrán 21, Talleres 19, Godoy Cruz 18, Gutierrez y Eva Perón 17, San Martin y Gimnasia y Murialdo 16, Maipu 15, Chacras y Rivadavia 14, Rodeo del Medio y AMUF 13, UNCuyo 10, Palmira y Lavalle 9, CEC y Lavalle 8, Independiente 7, Luzuriaga 6, Algarrobal 4.

Proxima fecha

Godoy Cruz-AMUF / Luján- Maipú/ Palmira- Murialdo/ Independiente - Argentino/ CEC - Fadep/ Huracán- Guaymallén/ UNCuyo -San Martin/ Gimnasia-Rodeo/ Talleres- Eva Peron/ Chacras-Luzuriaga/ Beltrán-Gutierrez/Lavalle- Universitario/ Centro Deportivo Rivadavia ganará los puntos frente a Algarrobal.

Agradecimiento Tu Equipo Mendocino y Grupo Whatsapp Periodistas