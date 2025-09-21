Guaymallén y Argentino golearon y siguen en la punta

El Tomba sigue sin ganar en la Bodega, 1-1 con Instituto
El ganador de la tarde fue el Gato Daniel Oldrá, hoy DT de la Gloria, fue ovacionado desde los cuatro costados de la cancha y la dirigencia le entregó una plaqueta.
Como Deporivo Algarrobal se bajo del torneo, los equipos que debían enfrentarlo, de aquí al final del torneo sumarán puntos, 5to club en el año que se baja.Deportes21/09/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
11ma fecha del Clausura
AMUF 2 (Franco Vilchez, Facundo Vilchez)
Universitario 1 (Ibaceta)
Gutierrez 1 (Tinguri)
Cicles Lavalle 0
Luzuriaga 0
Rivadavia 1 (Garay)
Eva Perón 0
Chacras 5 (Perruzzi, Costas, Ferreyra, Reynoso, Zingaretti)
Rodeo del Medio 0
Andes Talleres 1
San Martin 2 (Oviedo, González)
Gimnasia 2 (Cortez, Nallib)
Guaymallén 6 (Faria 2, Sanfilippo, Valdez,, Pastor)
Universidad Nacional de Cuyo 0
Fadep 0
Huracan 0
Argentino 3 (Almonaci, Cuvertino, Lucero)
CEC 0
Murialdo 1 (Di Cesare)
Independiente 0
Maipú 1 (Leiva)
Palmira 0
Godoy Cruz 1 (Batistella)
Luján 2 (Poblete, Moreno)
Algarrobal - Belltrán
(ganará los puntos el Fraile)
Guaymallén y Argentino 29, Fadep 26, Lujan 25, Huracán 23, Beltrán 21, Talleres 19, Godoy Cruz 18, Gutierrez y Eva Perón 17, San Martin y Gimnasia y Murialdo 16, Maipu 15, Chacras y Rivadavia 14, Rodeo del Medio y AMUF 13, UNCuyo 10, Palmira y Lavalle 9, CEC y Lavalle 8, Independiente 7, Luzuriaga 6, Algarrobal 4.
Godoy Cruz-AMUF / Luján- Maipú/ Palmira- Murialdo/ Independiente - Argentino/ CEC - Fadep/ Huracán- Guaymallén/ UNCuyo -San Martin/ Gimnasia-Rodeo/ Talleres- Eva Peron/ Chacras-Luzuriaga/ Beltrán-Gutierrez/Lavalle- Universitario/ Centro Deportivo Rivadavia ganará los puntos frente a Algarrobal.
Agradecimiento Tu Equipo Mendocino y Grupo Whatsapp Periodistas
Se disputó una nueva fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.
Independiente Rivadavia empató con Unión 2 a 2, lo ganaba, se lo dieron vuelta e igualó finalmente, dos goles en contra, uno para cada uno de los equipos.
El botellero terminó jugando con nueve jugadores y logró el triunfo ante Arsenal de Sarandi poniendo a los del Viaducto con un pie en el descenso.
El Lobo mendocino venció 2 a 0 a San Telmo y aprovechando la caida de Estudiantes de Rio ante Chaco For Ever por el mismo resultado manda solo en su grupo.
La competencia internacional de hockey sobre patines masculino se disputará desde el 01 al 05 de octubre 2025, en el estadio cerrado Aldo Cantoni.
El Torneo Provincial sanluiseño ‘José María Gatica’ se trasladó hasta Santa Rosa para disputar su 12ª fecha donde se definieron seis títulos provinciales.
La sexta edición del Encuentro Provincial reunirá este fin de semana a equipos masculinos y femeninos en La Herradura RC, con partidos desde las 15.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.
Un hombre murió al caer de su bicicleta en la Ruta 60, en el Dique de Ullum, San Juan. El fuerte viento Zonda habría provocado el fatal accidente.