Paso Cristo Redentor Cerrado

Guaymallén y Argentino golearon y siguen en la punta

Como Deporivo Algarrobal se bajo del torneo, los equipos que debían enfrentarlo, de aquí al final del torneo sumarán puntos, 5to club en el año que se baja.

Deportes21/09/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Liga Mendocina, Guaymallen, UNCuyo
Liga MendocinaGuaymallen- UNCuy

 Liga Mendocina de Futbol 
11ma fecha del Clausura 

AMUF 2 (Franco Vilchez, Facundo Vilchez)
Universitario 1 (Ibaceta)

Gutierrez 1 (Tinguri)
Cicles Lavalle 0

Luzuriaga 0
Rivadavia 1 (Garay)

Eva Perón 0
Chacras 5 (Perruzzi, Costas, Ferreyra, Reynoso, Zingaretti)

Rodeo del Medio 0
Andes Talleres 1

San Martin 2 (Oviedo, González)
Gimnasia 2 (Cortez, Nallib)

Guaymallén 6 (Faria 2, Sanfilippo, Valdez,, Pastor)
Universidad Nacional de Cuyo 0

Fadep 0
Huracan 0

Argentino 3 (Almonaci, Cuvertino, Lucero)
CEC 0

Murialdo 1 (Di Cesare)
Independiente 0

Maipú 1 (Leiva)
Palmira 0

Godoy Cruz 1 (Batistella)
Luján 2 (Poblete, Moreno)

Algarrobal - Belltrán 
(ganará los puntos el Fraile)

Liga Mendocina, Deportivo Guaymallen

Posiciones 

Guaymallén y Argentino 29, Fadep 26, Lujan 25, Huracán 23, Beltrán 21, Talleres 19, Godoy Cruz 18, Gutierrez y Eva Perón 17, San Martin y Gimnasia y Murialdo 16, Maipu 15, Chacras y Rivadavia 14, Rodeo del Medio y AMUF 13, UNCuyo 10, Palmira y Lavalle 9, CEC y Lavalle 8, Independiente 7, Luzuriaga 6, Algarrobal 4.

Liga Mendocina, 11ma fecha

Proxima fecha 

Godoy Cruz-AMUF / Luján- Maipú/ Palmira- Murialdo/ Independiente - Argentino/ CEC - Fadep/ Huracán- Guaymallén/ UNCuyo -San Martin/ Gimnasia-Rodeo/ Talleres- Eva Peron/ Chacras-Luzuriaga/ Beltrán-Gutierrez/Lavalle- Universitario/ Centro Deportivo Rivadavia ganará los puntos frente a Algarrobal. 

Liga Mendocina, Deportivo Guaymallén, Centro Deportivo RivadaviaNo pudo ganar ninguno de los de arriba en Liga Mendocina

Agradecimiento Tu Equipo Mendocino y Grupo Whatsapp Periodistas

te-importa-banners-GRAN-MENDOZA_1140X110 (1)

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email