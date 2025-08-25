No pudo ganar ninguno de los de arriba en Liga Mendocina

Liga Mendocina de Futbol

Resultados 7ma fecha Clausura

AMUF -Algarrobal

(suspendido)

Eva Perón 3 (Torres, Castro, Tromeva e/c)

Universitario 0

Rodeo del Medio 1 (Pizarro)

Cicles Club Lavalle 0

San Martin 1 (Ferrer)

Beltrán 2 (Bazán, Villarreal)

Guaymallén 3 (Amaya, Soria, Córica)

Rivadavia 3 (Boscariol, Palleres, Ricarde)

Fadep 0

Chacras 1 (Ferrari)

Argentino 0

Andes Talleres 0

Murialdo 0

Gimnasia 2 (Chacón, Videla)

Maipú 2 (Barrera, Paez)

UNCuyo 3 (Oviedo, Isgró, Correa)

Godoy Cruz 5 (Flores, Zanoni, Becher, Allende, Diaz)

Huracán Las Heras 0

Luján 1 (Chávez)

CEC 1 (Barrera)

Palmira 2 (Suárez, Barsotti)

Independiente 3 (Salazar 2, Ruiz)

Luzuriaga 4 (Guaquinchay 2, Berducci, Serrano)

Gutierrez 1 (Moyano)

Posiciones

Guaymallén 19, Huracán 18, Argentino 17, Fadep y Eva Perón 16, Gimnasia 15, Luján 13, Andes Talleres 12, Godoy Cruz y San Martin 11, Rodeo del Medio y Murialdo 10, UNCuyo y Beltrán 9, Chacras 8, Independiente, AMUF y Rivadavia 7, Palmira, Maipú y CEC 6, Gutierrez y Luzuriaga 5, Algarrobal 4, Lavalle y Universitario 3.

Próxima fecha

Atlético Palmira- AMUF Asociación Mutual Universo Futbol

Independiente Rivadavia - Luján Sport Club

CEC Empleados de Comercio - Godoy Cruz

Huracán Las Heras - Deportivo Maipú

Gimnasia y Esgrima - Atlético Argentino

Andes Talleres - FADEP Fundación Amigos

Academia Chacras de Coria - Deportivo Guaymallén

Centro Deportivo Rivadavia - Atlético San Martín

Fray Luis Beltrán - Rodeo del Medio

Cicles Club Lavalle- Asociacion Atlética Eva Perón

Atlético Universitario - Deportivo Luzuriaga

Gutierrez Sport Club - Deportivo Algarrobal