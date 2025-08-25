No pudo ganar ninguno de los de arriba en Liga Mendocina

Volvio a perder Godoy Cruz y su presente es preocupante
En el Feliciano Gambarte donde nunca ganó desde su regreso perdió con Vélez Sarsfield 2 a 0, está solo tres puntos arriba de Talleres y Aldosivi en la tabla anual.
AMUF -Algarrobal
(suspendido)
Eva Perón 3 (Torres, Castro, Tromeva e/c)
Universitario 0
Rodeo del Medio 1 (Pizarro)
Cicles Club Lavalle 0
San Martin 1 (Ferrer)
Beltrán 2 (Bazán, Villarreal)
Guaymallén 3 (Amaya, Soria, Córica)
Rivadavia 3 (Boscariol, Palleres, Ricarde)
Fadep 0
Chacras 1 (Ferrari)
Argentino 0
Andes Talleres 0
Murialdo 0
Gimnasia 2 (Chacón, Videla)
Maipú 2 (Barrera, Paez)
UNCuyo 3 (Oviedo, Isgró, Correa)
Godoy Cruz 5 (Flores, Zanoni, Becher, Allende, Diaz)
Huracán Las Heras 0
Luján 1 (Chávez)
CEC 1 (Barrera)
Palmira 2 (Suárez, Barsotti)
Independiente 3 (Salazar 2, Ruiz)
Luzuriaga 4 (Guaquinchay 2, Berducci, Serrano)
Gutierrez 1 (Moyano)
Guaymallén 19, Huracán 18, Argentino 17, Fadep y Eva Perón 16, Gimnasia 15, Luján 13, Andes Talleres 12, Godoy Cruz y San Martin 11, Rodeo del Medio y Murialdo 10, UNCuyo y Beltrán 9, Chacras 8, Independiente, AMUF y Rivadavia 7, Palmira, Maipú y CEC 6, Gutierrez y Luzuriaga 5, Algarrobal 4, Lavalle y Universitario 3.
Atlético Palmira- AMUF Asociación Mutual Universo Futbol
Independiente Rivadavia - Luján Sport Club
CEC Empleados de Comercio - Godoy Cruz
Huracán Las Heras - Deportivo Maipú
Gimnasia y Esgrima - Atlético Argentino
Andes Talleres - FADEP Fundación Amigos
Academia Chacras de Coria - Deportivo Guaymallén
Centro Deportivo Rivadavia - Atlético San Martín
Fray Luis Beltrán - Rodeo del Medio
Cicles Club Lavalle- Asociacion Atlética Eva Perón
Atlético Universitario - Deportivo Luzuriaga
Gutierrez Sport Club - Deportivo Algarrobal
