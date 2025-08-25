Paso Cristo Redentor Habilitado

No pudo ganar ninguno de los de arriba en Liga Mendocina

Empató Guaymallén (hoy cumple 107 años), golearon a Huracán, perdió FADEP y empató Argentina, una de las fechas con mayor cantidad de goles.

Resultados 7ma fecha Clausura

AMUF -Algarrobal
(suspendido)

Eva Perón 3 (Torres, Castro, Tromeva e/c)
Universitario 0

Rodeo del Medio 1 (Pizarro)
Cicles Club Lavalle 0

San Martin 1 (Ferrer) 
Beltrán 2 (Bazán, Villarreal)

Guaymallén 3 (Amaya, Soria, Córica)
Rivadavia 3 (Boscariol, Palleres, Ricarde)

Fadep 0
Chacras 1 (Ferrari)

Argentino 0
Andes Talleres 0

Murialdo 0
Gimnasia 2 (Chacón, Videla)

Maipú 2 (Barrera, Paez)
UNCuyo 3 (Oviedo, Isgró, Correa)

Godoy Cruz 5 (Flores, Zanoni, Becher, Allende, Diaz)
Huracán Las Heras 0

Luján 1 (Chávez)
CEC 1 (Barrera)

Palmira 2 (Suárez, Barsotti)
Independiente 3 (Salazar 2, Ruiz)

Luzuriaga 4 (Guaquinchay 2, Berducci, Serrano)
Gutierrez 1 (Moyano)

Posiciones

Guaymallén 19, Huracán 18, Argentino 17, Fadep y Eva Perón 16, Gimnasia 15, Luján 13, Andes Talleres 12, Godoy Cruz y San Martin 11, Rodeo del Medio y Murialdo 10, UNCuyo y Beltrán 9, Chacras 8, Independiente, AMUF y Rivadavia 7, Palmira, Maipú y CEC 6, Gutierrez y Luzuriaga 5, Algarrobal 4, Lavalle y Universitario 3. 

Liga Mendocina, Deportivo Guaymallén, punteroGuaymallén y Huracán Las Heras punteros en la Liga

Próxima fecha 

Atlético Palmira- AMUF Asociación Mutual Universo Futbol 
Independiente Rivadavia - Luján Sport Club 
CEC Empleados de Comercio - Godoy Cruz 
Huracán Las Heras - Deportivo Maipú 
Gimnasia y Esgrima - Atlético Argentino 
Andes Talleres - FADEP Fundación Amigos
Academia Chacras de Coria - Deportivo Guaymallén 
Centro Deportivo Rivadavia - Atlético San Martín 
Fray Luis Beltrán - Rodeo del Medio 
Cicles Club Lavalle- Asociacion Atlética Eva Perón 
Atlético Universitario - Deportivo Luzuriaga 
Gutierrez Sport Club - Deportivo Algarrobal 

