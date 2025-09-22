Ministerio Público Fiscal llama a concurso en puestos clave

Con el objetivo de continuar su tarea de perfeccionamiento en todas las áreas que tiene bajo su eje, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza lanzó un nuevo llamado a Concurso de Antecedentes y Oposición. En esta oportunidad, la convocatoria está destinada a cubrir dos cargos de Técnico de Laboratorio del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD).

La inscripción para todos los/as profesionales interesados/as, comenzará este lunes 22 de septiembre, tal como quedó establecido a través de la Resolución N° 478/25, emitida por la Procuración General, documento que es público y detalla las bases, etapas y condiciones que se deben cumplimentar para el perfil requerido a los fines de desempeñarse en el mencionado puesto. Vale destacar que el mismo corresponde a la categoría Personal Técnico y Administrativo (Clase 09), con funciones en turno vespertino.

Un Tribunal Calificador, será el encargado de evaluar a los/as postulantes interesados, quienes, para participar, deben ajustarse a una serie de requisitos excluyentes y presentar la documentación requerida a través de la plataforma web oficial (https://concurso.mpfmza.com.ar), hasta el viernes 26 de septiembre inclusive.

Para poder postular, los/as interesados/as necesitan contar con el título de Técnico, Criminalista o afín y tener experiencia demostrable en laboratorio, además de poseer conocimiento de Biología Molecular y Genética Forense. En todos los casos, es clave tener en cuenta que, para desempeñar la labor requerida, es fundamental tener disponibilidad para desarrollar las tareas acordes al cargo en horario turno vespertino. Es importante además que los/as interesados, tengan en cuenta que el perfil buscado por el MPF implica poseer disponibilidad horaria que les permita cumplir con guardias pasivas. Además, es necesario residir en la Primera Circunscripción Judicial y se valorarán aptitudes tales como la capacidad para trabajar en grupo e investigar.

Respecto de la documentación a adjuntar, es necesario destacar que la misma debe ser presentada en formato PDF e incluye: el formulario Web de Inscripción, la copia digitalizada del DNI de ambos lados y el título legalizado. Además, es necesario presentar la constancia de CUIL expedida por ANSES, el certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia con una antigüedad no mayor a tres meses y una constancia que acredite no figurar en el Registro de deudores alimentarios.

Los/as interesados en concursar, deberán sumar también un comprobante de emisión de voto en las dos últimas elecciones o, en el caso de ser necesario se debe acreditar una por no haber sufragado, conforme al artículo N° 12 del Código Electoral Nacional. En caso de no poseer los comprobantes, es posible tramitar dichas constancias en el sitio web https://infractores.padron.gob.ar. A esa documentación, es necesario sumar el respectivo Curriculum Vitae.



Proceso de evaluación

El concurso se desarrollará en varias etapas, todas de carácter eliminatorio. En tanto que solo los aspirantes admitidos por el Tribunal Calificador podrán avanzar en el proceso, que consta de unos cuatro exámenes: primero el escrito, luego el oral y los dos últimos, de aptitud psicofísica y antecedentes científicos y académicos respectivamente. En esta etapa se val-orará tanto la formación como la experiencia de los/as candidatos.

Es importante destacar que la inasistencia a cualquiera de las instancias de evaluación, sin una justificación válida y notificada previamente, resultará en la eliminación automática del concurso y la imposibilidad de inscribirse en otros concursos del Ministerio Público Fiscal por el término de un año.



En detalle

